Новым руководителем техблока в Северо-Западном филиале «МегаФона» назначен Петр Солодовник

Технический директор Северо-Западного филиала компании «МегаФон» Петр Солодовник. Фото предоставлено пресс-службой компании «МегаФон».

Техническим директором Северо-Западного филиала компании «МегаФон» назначен Петр Солодовник, ранее занимавший аналогичную должность на Дальнем Востоке и Сибири. Основными задачами Солодовника на новом посту станут усиление в регионе лидерских позиций «МегаФона» по скорости передачи данных, развитие инфраструктуры сети и внедрение новейших технологий.

- Управлять техническим блоком компании в Северо-Западе – большая ответственность, - отметил Петр Солодовник. - Передо мной стоят новые вызовы на территории, которая в МегаФоне имеет статус особенной. Здесь сердце нашей сети – ЕЦУС, реализцуются масштабные инфраструктурные проекты компании. Мы будем по-прежнему развивать надежную инфраструктуру в регионах Северо-Запада, воплащая в жизнь техническую стратегию компании, чтобы создать лучших цифровых условия для наших абонентов.

Петр Солодовник окончил факультет радиосвязи, радиовещания и телевидения Сибирского госуниверситета телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ). Карьеру в «МегаФоне» начал в 2005 году с должности инженера планирования радиосети в Сибири, а в 2010 возглавил этот отдел. Через три года он перешел на позицию директора по развитию сети на Дальнем Востоке, а с 2016 года работал там же техническим директором. В 2018 году Петр стал управлять инфраструктурой компании уже на двух территориях - Дальний Восток и Сибирь.

Петр Солодовник принимал участие во многих стратегически важных для «МегаФона» проектах. Среди них – строительство магистральных каналов до регионов Дальнего Востока, организация резервирования основных транспортных направлений, строительство спутниковой сети МегаФона на удаленных и труднодоступных территориях, а также развертывание георазнесенной подсистемы обработки пакетного трафика, строительство и модернизация центров обработки данных.