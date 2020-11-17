Первый проект в городе-спутнике Южный получил гран-при международного конкурса. Фото предоставлено пресс-службой ИТМО.

Проект ИТМО Хайпарк и второго кампуса Университета ИТМО в городе-спутнике Южный стал лауреатом XVIII Международного архитектурного фестиваля «Зодчество». За работу над комплексным научно-образовательным и инновационным центром бюро «Студия 44» получило золотой знак фестиваля.

Высших оценок жюри удостоилась концепция развития территории 90 га вдоль юго-восточной стороны Киевского шоссе на территории города-спутника Южный. Экспертам премии был продемонстрирован проект инновационного центра ИТМО Хайпарк, включающий создание учебного кампуса, общежитий, парковки и студенческого клуба – всего около 260 тыс. кв. м научно-образовательной и инновационной инфраструктуры. В каждом планировочном элементе «Студия 44» учитывала запрос на максимальную открытость пространств, способствующую коммуникациям, обмену знаниями и технологиями.

Фото предоставлено пресс-службой ИТМО.

Также бюро выстроило четкую систему связей кампуса с городом и пешеходную связь с городом-спутником Южным посредством создания бульвара в северной части территории. Запроектированный вокзал с пологим пандусом свяжет комплекс кампуса с южной частью города-спутника Южный, а сердцем проекта станет главный учебный корпус. Это крытая площадь-лестница с функцией конференц-зала и коворкинга, на которую выходят все внутренние улицы, объединяющие разные функциональные блоки кампуса.

Фото предоставлено пресс-службой ИТМО.

Отметим, что это уже не первая авторитетная архитектурная награда для ИТМО Хайпарка. Так, московское архитектурное бюро RTDA совместно с британским бюро Allies and Morrison (специалисты бюро готовили первый мастерплан территории кампуса) получила приз за лучший дизайн территорий в рамках ежегодного международного конкурса в области дизайна A Design Award & Competition. Также RTDA стала лауреатом архитектурного «Оскара», Всемирного фестиваля архитектуры (WAF 2019) в категории «Мастерплан».