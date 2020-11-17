Территорию у одного из опорных пунктов оборонительного рубежа «Ижора» благоустроили. Фото предоставлено пресс-службой НПТ.

«Петербургский нефтяной терминал» выступил спонсором благоустройства территории у одного из опорных пунктов оборонительного рубежа «Ижора» - железобетонного ДОТ (Санкт-Петербург, Ленинский проспект, 136) и благоустройства этой памятной территории времен Великой Отечественной войны.

Работы проводились в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2018г №21 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Фото предоставлено пресс-службой НПТ.

«ПНТ» оказал содействие в проведении благоустройства по просьбе МО Княжево и администрации Кировского района Санкт-Петербурга.

- Сохранение памяти о героической обороне Ленинграда, о Великой Отечественной войне, является залогом уверенности в завтрашнем дне и важным аспектом воспитания молодого поколения, - уверен председатель совета директоров «ПНТ» Михаил Скигин.

Рубеж «Ижора» в октябре 1943 года был принят комиссией под председательством командующего артиллерией 42-й армии генерал-майора артиллерии Михаила Семеновича Михалкина и занят отдельными пулеметно-артиллерийскими батальонами (опаб) 79-го укрепленного района (79 ур). Рубеж протянулся на 20 км через Угольную Гавань, Среднюю Рогатку и Купчино. В строительстве оборонительного комплекса «Ижора» принимало участие свыше 2 тыс. человек, из них в результате обстрела со стороны противника погибло порядка 100 человек.