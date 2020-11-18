«Власти будут заинтересованы в ухудшении дорожной ситуации»: Эксперт усомнился в решении Смольного штрафовать водителей вместо ГИБДД

Эксперты порассуждали о плюсах и минусах решения Смольного взять право штрафовать петербургских водителей вместо ГИБДД. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Правозащитник юрист Александр Холодов усомнился в праведности решения Смольного взять на себя полномочия штрафовать водителей вместо ГИБДД. Напомним, речь идет только о наказании на 3 тысячи рублей за парковку под знаками, которые запрещают остановку и стоянку. Эксперт и опытный автомобилист Холодов сообщил в эфире радио «Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM, что чиновникам будет выгодно заиметь такую силу, поскольку нарушители обеспечат стабильное пополнение местной казны.

- Это бюджетообразующая статья. Пусть у нас и не такие масштабы, как в Москве, но мне не нравится, что после того, как закон примут, городские власти будут кровно заинтересованы в том, чтобы сделать как можно хуже дорожную ситуацию. Хуже ситуация – больше автомобилистов нарушают и тем самым платят больше штрафов, - уверен Холодов.

А вот глава общественной организации «СПб.Авто» Святослав Данилов видит в инициативности Смольного больше положительных моментов, нежели отрицательных.

- Нарушение указанных правил парковки как раз является одним из основных факторов образования заторов у нас в городе. За этим безусловно нужно следить. И чем больше будет структур, которые смогут это контролировать, тем лучше. Понятно, можно не избежать коррупции, но тут уже будет работа для прокуратуры, - считает Данилов.

Добавим, что сейчас Смольному нужно договориться о передачи полномочий с МВД. Если чиновникам это удастся, то закон вступит в силу после одобрения правительства – вероятно, уже в 2021 году.