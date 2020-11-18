Мусор - под контроль

Завод рассчитан на обработку 240 тысяч тонн отходов в год. Фото: Артем КИЛЬКИН

Комиссия по экологии Общественной палаты Ленинградской области посетила первый в Санкт-Петербурге частный мусоросортировочный завод «Квантум». Экологи и общественные деятели ознакомились с циклом работы предприятия, техническими параметрами и используемым оборудованием, чтобы понять, как эффективно и экологично решать «мусорную проблему», остро стоящую перед обоими регионами.

Увиденным на предприятии члены Общественной палаты остались впечатлены: завод рассчитан на обработку 240 тысяч тонн мусора в год и оснащен передовыми технологиями, которые позволяют быстро и качественно разделять отходы на разные фракции, а после извлекать те из них, которые можно использовать повторно, и отправлять их на переработку.

- Все это вполне применимо и у нас, в Ленинградской области, - поделился впечатлениями от визита на предприятие председатель палаты Юрий Трусов. - Другое дело, что один такой завод, конечно, проблемы не решит. Это лишь звено в цепи.

По словам Трусова, если бы речь шла только об «областном» мусоре, то никаких разговоров не было бы вообще. Однако в регион везут отходы из соседнего Санкт-Петербурга, и вот это уже вызывает тревогу.

- На мой взгляд, проблема именно города на сегодняшний день очень большая, - констатирует Трусов. - Область просто не наберет столько территорий, сколько необходимо для размещения всего «петербургского» мусора. Сейчас нам, с одной стороны, нужно найти, как перерабатывать мусор и куда его складировать, а с другой - сделать так, чтобы мусора стало меньше. А это возможно только при разумном и ответственном потреблении.

Тем не менее, отмечает руководитель экологической комиссии Общественной палаты Юрий Шевчук, такие заводы, как «Квантум», действительно могли бы спасти положение.

- По крайней мере, мы наглядно видим, что можно переработать весь мусор во вторичный продукт, будь то какие-либо ресурсы, тепло, энергия, топливо или минеральные добавки, - объясняет Шевчук. - И этот опыт можно масштабировать и тиражировать по всему региону. Что касается финансовых затрат - это будет вполне сопоставимо со стоимостью строительства нормального мусорного полигона. На полигон уходит где-то порядка миллиарда рублей. Здесь получается даже чуть дешевле - в среднем около нескольких сотен миллионов при несопоставимой выгоде.

По итогам визита общественников будет принят список рекомендаций и предложений и направлен в профильные министерства и комитеты правительства Ленинградской области.