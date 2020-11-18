Как идет реставрация ключевых достопримечательностей Выборга: «Нам важно сохранить наследие»

Предположительно, полностью Замковый остров преобразится до 2030 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Сегодня уникальный старинный город, появившийся на Балтике в конце XIII века, возрождается если не из пепла, то уж точно из разрухи и заброшенности. В Выборге приводят в порядок достопримечательности и исторические жилые дома.

ЗАМКОВЫЙ ОСТРОВ

Сейчас небольшой остров, на котором находятся 24 объекта культурного наследия, частично закрыт - здесь идет масштабная реставрация. Уже совсем скоро завершатся работы в здании Арсенала, доме наместника и трех корпусах цейхгаузов - складов, где планируется разместить необычную выставку, посвященную подводной археологии.

- Важно, что все объекты будут доступны в том числе маломобильным гражданам, - поясняет заместитель председателя правительства Ленобласти Владимир Цой. - Для этого мы оборудовали лифт и обязательно установим пандусы.

Реставрация на Замковом острове началась три года назад. Первая ее часть завершится лет через пять. Предположительно, полностью это место преобразится до 2030 года.

ГРАНИТНЫЕ КОЛОННЫ

Недавно в центре города расположились две огромные колонны из розового гранита. Их достали со дна Выборгского залива, где они затонули еще в XIX веке. По одной из версий, колонны везли в Петербург для строительства Казанского собора.

Сейчас они находятся вблизи бастиона Панцерлакс рядом с выставочным центром «Эрмитаж - Выборг». На днях их торжественно открыли как новую достопримечательность.

- Мы хотим сделать здесь музей под открытым небом и выставить рядом с колоннами останки затонувших кораблей, - подчеркнул директор центра «Эрмитаж - Выборг» Александр Костенко.

ЖИЛЫЕ ДОМА

В Выборге уже отреставрировали 12 старинных жилых домов, ставших памятниками архитектуры. Сейчас работы заканчиваются еще на 4 объектах. Как сообщил директор регионального Фонда капитального ремонта Андрей Воропаев, в следующем году начнется восстановление еще 10 домов.

Кроме того, в следующем году правительство Ленобласти намерено выступить с предложением изменить закон, чтобы у Фонда капитального ремонта была возможность брать в работу дома, где менее пяти квартир. Такие меры помогут восстановить, к примеру, дом горожанина XVI века.

ПАРК МОНРЕПО

Он уже обновлен на 80 процентов. За три года на его реставрацию потратили 1,9 миллиарда рублей.

Сейчас работы продолжаются в усадебном доме, библиотечном флигеле и доме садовника. А уже в следующем году для гостей парка откроются живописные мосты на Елисейских полях, пирсы, долина Розенталь и источник с родниковой водой «Нарцисс».

Кроме того, в парке проводится уникальный биологический эксперимент: около хижины отшельника специалисты выращивают несколько видов мха, которые были здесь много лет назад.