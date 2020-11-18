ЦИК определился с кандидатом на должность члена Санкт-Петербургского избиркома с правом решающего голоса

На пост были выдвинуты Наталья Чечина и Сергей Цыпляев. Фото: скриншот с видеотрансляции.

В среду, 18 ноября, в ЦИКе прошло совещание, на котором рассматривались две кандидатуры на должность члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса. На этот пост претендовали глава Курортного района Наталья Чечина и экс-декан юридического факультета РАНХиГС, кандидат физико-математических наук Сергей Цыпляев.

Как отметил заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев, оба кандидата находятся на хорошем счету. У Чечиной имеется множество рекомендательных писем, а Цыпляева выдвинула общественная организация «Наблюдатели Петербурга».

- Сегодня избирательная комиссия Петербурга работает неэффективно. И мы надеемся, что приход нового представителя поможет наладить процесс, - подчеркнул Булаев. - Юридическая корректность, неангажированность, чистоплотность – это основы деятельности избирательной комиссии. Тем более, что в городе в 2021 году произойдет важное событие – выборы в Заксобрание и выборы депутатов Госдумы.

Центризбирком сделал выбор в пользу Натальи Чечиной. Фото: www.gov.spb.ru

В результате за кандидатуру Цыпляева проголосовали четверо членов ЦИК, а за кандидатуру Чечиной – девять. Теперь Центризбирком направит губернатору Петербурга Александру Беглову постановление с предложением назначить Наталью Чечину членом городской избирательной комиссии с правом решающего голоса. Окончательное решение примет глава региона.