Видео, фото последствий снегопада в Санкт-Петербурге 18 ноября 2020: аэропорт Пулково не принимал самолеты, на дорогах произошли смертельные ДТП

Снегопад спровоцировал многочисленные ДТП в Петербурге и Ленобласти. Фото: vk.com/spb_today

«Первый день зимы», обрушившийся на Северную столицу, не стал катастрофой, но причинил много неудобств жителям города и области. «Комсомольская правда» собрала по сосцетям видео и фото последствий снегопада в Санкт-Петербурге 18 ноября 2020 года. В список попали также смертельные ДТП в Ленобласти и частичное закрытие аэропорта Пулково, где с утра не могли сесть самолеты.

- Аэропорт Пулково возобновил работу по приему и отправке воздушных судов. В 11:20 завершены работы по очистке взлетно-посадочной полосы от осадков. За время расчистки аэродрома 11 воздушных судов, направлявшихся в Санкт-Петербург, были перенаправлены на запасные аэродромы, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе управляющей компании «Воздушные ворота Северной столицы».

Аэропорт Пулково не принимал рейсы с утра. Фото: Олег ЗОЛОТО

Отметим, что результатом снегопада стали и массовые задержки рейсов, ситуация уже нормализуется, но на полное приведение ее в норму потребуется еще несколько часов.

Но все это мелочи на фоне двух трагедий, произошедших в Ленинградской области почти одновременно. Около 10:30 на 65-м км Мурманского шоссе грузовой «Вольво» столкнулся с микроавтобусом, в котором ехали трое человек. 22-летний водитель и 47-летняя женщина погибли на месте, а еще один пассажир микроавтобуса был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Другая смертельная авария произошла в Лодейном Поле в 10:32. Здесь лоб в лоб столкнулась фура и рейсовый автобус. От удара в нем моментально погиб один пассажир, еще 12 пострадали. Трое человек находятся в тяжелом состоянии, одна женщина - в реанимации. В помощь местным медикам уже выехали коллеги из Тихвина.

В Лодейном Поле столкнулись автобус и фура. Фото: vk.com/club7009606

По счастью, больше смертельных аварий ни в Петербурге ни в Ленобласти не было. А вот ДТП с машинами, улетевшими со скользкой дороги, хватало. Из-за них приходилось даже перекрывать трассу М-10 Москва-Петербург. При этом об опасности водителей накануне предупреждали оба региональных управления МЧС, но дошло, видимо, не до всех.

На областных трассах ситуация была тяжелее, чем в городе.

Тем временем областные трассы убирать и посыпать песко-соляной смесью вышли около 400 машин, а в городе на дороги выведены 578 единиц техники.

Одновременно дородные и коммунальные службы убирают деревья, поваленные штормовым ветром, пришедшим вместе со снегопадами. В Петербурге упавший тополь перегородил проезд по Новоорловской улице, а в области рухнуло около 20 растений.

И это еще не конец, ведь сильный ветер ждут не только всю среду, но и в четверг, 19 ноября.