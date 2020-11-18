Открытие «Точки кипения» на базе СПбГУПТД пройдет в двух форматах формате. Фото предоставлено пресс-службой СПбГУПТД.

Запуск масштабного проекта по развитию цифрового дизайна, запущенного СПбГУПТД под названием «Точка кипения - ПромТехДизайн» состоится 20 ноября. Проект осуществляется при поддержке АНО «Платформа НТИ» и Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов.

Торжественно откроют «Точку кипения» для виртуальной аудитории Петербурга вице-губернатор Владимир Княгинин, председатель Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, ректор СПбГУПТД Алексей Демидов. Стоит отметить, что на сегодняшний день сеть «Точек кипения» работает в 61 регионе страны. В 2020 году в «Точках кипения» проведено порядка 13 000 мероприятий, в которых приняло участие более 600 000 человек.

Основная тема будущей площадки - цифровой дизайн, что и определило подход к ее организации. Новое пространство, где объединятся студенты, преподаватели, представители бизнеса и органов власти, ученые и общественные деятели для продвижения инновационных проектов, образовательных программ, стартапов, а также для тестирования и адаптации цифровых технологий будет располагаться на площади в 450 квадратных метров в историческом центре культурной столицы России на улице Садовая, 54.

Развернутое в «ПромТехДизайне» экспо-пространство позволит дизайнерам и художникам бесплатно организовывать творческие и технологические выставки, авторы цифрового контента, дизайнеры и творцы получат отличное современное решение для представления своих работ, а интерьер пространства никогда не замрёт и будет живым участником «Точки кипения – ПромТехДизайн». Производители цифрового оборудования смогут оперативно презентовать разработки для своей потенциальной аудитории. Коворкинг и переговорные зоны с современным оборудованием делают возможным проведение мероприятий по сбору команды, поиску лидера, экспертных оценок для новых идей, проработке стартапов в области цифрового дизайна как для студенчества, так и для профессиональных сообществ, производств и бизнеса.

Впервые о планах открытия «Точки кипения» Университетом промышленных технологий и дизайна и о намерениях вуза внести вклад в развитие отечественной цифровой индустрии упомянул директор проектного офиса Научно-технологической инициативы СПбГУПТД, ныне программный директор «ПромТехДизайна», Максим Ермачков в эфире радио «Комсомольская правда» на 92.0 FM еще в январе 2020 года.

- Дизайн сегодня – это точка пересечения всех профессий, отраслей и индустрий. Мы хотим, чтобы на нашей площадке студенты и молодые специалисты могли встречаться с действующим бизнесом, с носителями различных технологий и знаний, решать реальные задачи развития экономики, которые стоят сегодня перед Санкт-Петербургом, - комментирует Максим Ермачков.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в Санкт-Петербурге мероприятие, посвященное открытию «Точки кипения», будет проходить в гибридном формате: спикеры и приглашенные гости встретятся на площадке «ПромТехДизайна», а участники, присоединившиеся к трансляции через платформу Leader-ID, станут виртуальными слушателями и смогут интерактивно присутствовать на сессиях и презентациях благодаря построенной на площадке Точки телестудии.

Церемония открытия «Точки кипения – ПромТехДизайн» начнется в 12:00 20 ноября. Программу мероприятий для бесплатного онлайн-посещения можно найти, пройдя по ссылке.