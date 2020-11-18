Памяти Героя: Россия вспоминает последнего Героя СССР среди морпехов Михаила Ашика

В этом году – году 75-летия Победы – Михаил Ашик отметил юбилей: 24 июня ему исполнилось 95 лет. Фото: Международный патриотический интернет-проект «Герои страны»

9 ноября 2020 года Санкт-Петербург лишился последнего Героя Советского Союза, участвовавшего в Великой Отечественной войне, а страна – последнего Героя СССР из числа морпехов – Михаила Владимировича Ашика. В знак памяти и скорби «Комсомолка» предлагает читателю еще раз вспомнить его героический путь.

БЛОКАДА, ОККУПАЦИЯ, ФРОНТ

Будущий Герой Советского Союза – потомок обрусевших сербов, рожденный в ленинградской семье в 1925 году. В год начала войны Ашик окончил седьмой класс школы и поступил в Ленинградский морской техникум. Ребят вывозили рыть окопы в Рыбацкое, когда фронт уже подошел к Колпину. Занятия продолжались вплоть до первой блокадной зимы, когда город остался без света и тепла.

Едва живые, Михаил вместе с родителями дождались открытия Дороги жизни и в марте 1942-го покинули Ленинград. В эвакуации Ашики были в селе Новопавловка под Краснодаром, где им пришлось пережить оккупацию.

Михаил Владимирович побывал в блокаде, в оккупации и на фронте. Фото: Международный патриотический интернет-проект «Герои страны»

В феврале 1943-го 18-летнего Михаила призвали в действующую армию. Красноармеец Ашик оказался в 387-й стрелковой дивизии 5-й ударной армии Южного фронта. Сначала был вторым номером станкового пулемета, затем первым, получил звание младшего сержанта, а вместе с ним и первое ранение.

Осенью 1943-го бойца направили на курсы младших сержантов. Их он окончил уже в 1944-ом и в апреле продолжил воевать в Крыму, в Отдельной Приморской армии. Здесь лейтенант Ашик стал служить в 83-ей бригаде морской пехоты, возглавив стрелковый взвод 1-й роты 144-го отдельного батальона. В составе легендарной бригады морпехов Михаил Владимирович до конца войны прошел по землям шести государств, освободил Одессу, Бессарабию, Румынию, Болгарию, Югославию и совершил свой главный подвиг.

В ГИТЛЕРОВСКОМ КОТЛЕ

В историю Великой Отечественной Михаил Ашик вошел как герой Эстергомского десанта – тактического десанта, высаженного Дунайской военной флотилией в марте 1945 года в районе венгерского города Эстергом. Целью было наступление на Вену.

Десантироваться нужно было восточнее Эстергома, а затем перекрыть и удерживать дороги по южному берегу Дуная, чтобы отрезать остаткам 6-й танковой армии немцев пути отхода до удара по ним силами 46-й советской армии. Или, говоря словами маршала Родиона Малиновского, командующего 2-ы Украинским фронтом, нужно было «захлопнуть гитлеровцам выход из котла».

Ашик награжден шестью орденами и множеством медалей. Фото: Международный патриотический интернет-проект «Герои страны»

В ночь на 20 марта 1945-го десять бронекатеров прошли по Дунаю 45 километров, прорвались через линию фронта под разрушенным врагом мостом и высадили 536 человек у деревни Тат – в тылу большой группировки фашистов. В группе были автоматчики, саперы, бойцы роты противотанковых ружей и медсанроты. Из вооружения с собой взяли два противотанковых орудия, три миномета, 21 противотанковое ружье и 26 пулеметов. Десант прикрывали залпы артиллерийский батарей, самоходных и минометных установок.

Рассчитывали справиться с заданием за 10-12 часов. Но на деле десантники вели ожесточенные бои трое суток, а в сумме находились в тылу врага и все четверо. В первый день было отбито восемь атак, в которых десант потерял минометы и артиллерию. Ночью ждали подкрепления, но оно не смогло прорваться, ведь немцы взяли Дунай под пристальный надзор. Лишь два катера с 60 бойцами (из 330 отправленных) и одним орудием дошли до плацдарма. Жесткие атаки продолжались и во вторые сутки.

Имя Михаила Ашика высечено на Поклонной горе в Москве. Фото: Международный патриотический интернет-проект «Герои страны»

К началу третьих командир десантной роты был тяжело ранен – и управление боем перешло к лейтенанту Ашику. О нем Михаил Владимирович вспоминал: «хотелось только одного – патронов». К концу дня, по его подсчетам, от десантной группы, которая к тому моменту составляла 65 человек, в строю оставалось 13, не считая раненых.

Казалось бы, самое время немцу для атаки. Но враги «развернулись и драпанули сдаваться накатывавшемуся из-за гор сухопутному гвардейскому корпусу: морским пехотинцам сдаваться в плен фашисты не рискнули».

– От селения Тат навстречу нам галопом несся всадник в бескозырке и распахнутом черном бушлате. Конь – без седла. Возбужденный моряк закричал: «Где 144-й?». А мы – к нему навстречу и охрипшими глотками отвечаем: «Мы, мы 144-й!», – писал Ашик. – Моряк прямо с коня бросился обниматься. Впервые за четверо суток боевая цепь нарушилась, сломалась: к всаднику в бушлате бежали люди с побуревшими от запекшейся крови повязками, с воспаленными от бессонницы глазами.

Михаил Ашик с супругой. Фото: Международный патриотический интернет-проект «Герои страны»

Вскоре примчался командир бригады, который расцеловал «грязные, прокопченные физиономии» десантников и не смог сдержать слез.

– Увидев сгоревшие танки, немецкие трупы, изрытую снарядами землю, растерзанные сорокапятки, он спросил, кто здесь командовал. Ему доложили обо мне, – вспоминал Михаил Владимирович. – Полковник не стал никого выслушивать, а просто обнял за плечи и назвал Героем. На следующий день он написал представление о присвоении мне этого звания.

Официально, в ходе боя десантники поразили 900 гитлеровцев, отбили 39 атак, подбили 30 танков и шесть самоходных орудий. Сами при этом потеряли 195 человек убитыми и 307 ранеными. Звание Героя Советского Союза присвоили троим бойцам Эстергомского десанта: Павлу Державину, Константину Воробьеву и Михаилу Ашику.

ЧЕЛОВЕК ЛЕГЕНДАРНОЙ СУДЬБЫ

Ко Дню Победы Герой СССР Михаил Ашик подошел трижды раненым. После войны, когда 83-я бригада морской пехоты была расформирована, он продолжил службу командиром взвода 6-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, а в 1946-ом демобилизовался и вернулся в Ленинград.

Нынешний Год памяти и славы стал для Михаила Владимировича последним. Фото: Международный патриотический интернет-проект «Герои страны»

Но на этом его служба на благо Родины не закончилась. Отучившись в Ленинградской офицерской школе МВД, Ашик почти десятилетие прослужил в Магадане начальником штаба и командиром полка внутренних войск, в 1958-ом окончил Военный институт КГБ, а в 1970-ом стал замначальника Ленинградского высшего политического училища МВД СССР (ныне Санкт-Петербургский университет МВД).

Выйдя в отставку в звании полковника в 1978 году, Михаил Владимирович стал трудиться инженером на Кировском заводе. На этой должности он проработал вплоть до 2003 года.

В историю Великой Отечественной Михаил Ашик вошел как герой Эстергомского десанта. Фото: Международный патриотический интернет-проект «Герои страны»

В этом году – году 75-летия Победы – Михаил Владимирович отметил юбилей: 24 июня ему исполнилось 95 лет. Во дворе у его дома в Красносельском районе к этой дате установили первый в Санкт-Петербурге стенд-знак «Здесь живет Герой». Год памяти и славы стал для Михаила Владимировича последним: 9 ноября его не стало.

– Человек легендарной судьбы, Михаил Ашик всю свою жизнь посвятил служению Отечеству. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, – принес соболезнования семье Героя губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

После себя Михаил Ашик оставил мирное небо над головой, множество книг, статей и очерков о пройденном им пути, а также личный пример – пример всем нам.

КСТАТИ:

– Имя Михаила Ашика высечено на Поклонной горе в Москве, а также на обелисках в Краснодаре и Киеве;

– Близ Эстергома заложена памятная аллея героям-десантникам, на одной из табличек которой есть имя Михаила Ашика.

В феврале 1943-го 18-летнего Михаила призвали в действующую армию, а в отставку он вышел только в 1978 году. Фото: Международный патриотический интернет-проект «Герои страны»

ДОСЛОВНО:

Михаил АШИК, Герой Советского Союза, участник Великой Отечественной войны (из воспоминаний):

– Война оказалась неимоверно долгой. Мне показалось, что тянулась она целую жизнь. Во всяком случае, когда вернулся домой, был уверен, что все уже позади, и впереди ничего не будет: опустошение в душе было страшное. И прошло это чувство не сразу. Четыре емких года войны вместили в мою биографию и блокаду, и эвакуацию по льду Ладожского озера, и солдатскую службу в пехоте на передовой, и госпиталя после трех ранений, и офицерские обязанности на фронте.

КОНКРЕТНО:

Михаил Ашик награжден орденами Ленина, Богдана Хмельницого, Отечественной войны, Красной Звезды, «За службу Родине в ВС СССР», орденом заслуг Венгерской народной республики; медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За взятие Будапешта», «За безупречную службу»; многочисленными юбилейными медалями.