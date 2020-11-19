Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 19 ноября 2020 года: Введение жестких запретов и серьезная нагрузка на КТ-центры

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 19 ноября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 19 ноября 2020 года. За прошедшие сутки в Северной столице выявили инфекцию еще у 2 215 горожан. Свободных коек в стационарах тем временем осталось всего 9%. Из-за этого в госпитале в «Ленэкспо» готовят к открытию еще три павильона.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи диагностировали COVID-19 у 88 088 человек, умерли 4 691 (+71 за сутки), а выздоровели 51 999 (+1168), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Что ни неделя, то новые ограничения. На этот раз запреты вполне жесткие. Если коротко, то болельщикам футбола и хоккея запретили ходить на стадионы, число зрителей кинотеатров и театров в залах сократили до 25%, общепиты в ТЦ закрыли, а на ледовых катках установили особые правила. Подробнее обо всем – в отдельном материале «Комсомолки».

Владельцы торговых центров предвещают, что скоро в Северной столице запреты будут еще жестче, поэтому они поспешили написать коллективное письмо к Роспотребнадзору, предложив свои варианты ограничений, которые помогут избежать закрытие ТЦ и ТРК.

Нагрузка на амбулаторные КТ-центры увеличилась вдвое в Санкт-Петербурге. При этом в инфекционных стационарах сейчас находится почти половина компьютерных томографов. Комздрав обещает перераспределить нагрузку на медучреждения, чтобы никто из пациентов не остался без точного диагноза.

Добавим, что больше 9 тысяч медиков, заболевших коронавирусом при исполнении, получили выплаты от города.

Что касается Ленинградской области, то за все время пандемии заболели 14 495 человек (+207 за сутки), выздоровели 8 806 (+204) и умерли 131 (+5).