Капитан 1 ранга назвал три малоизвестных факта о трагедии подлодки «Курск»

В этом году исполнилось 20 лет с момента трагедии Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Даже спустя 20 лет после трагедии подлодки «Курск», в которой погиб весь экипаж в составе 118 человек, в истории остаются неизвестные факты. Причина катастрофы до сих пор до конца не изучена. Собрать все воедино попытался капитан 1-го ранга, глава клуба моряков-подводников Игорь Курдин. Все эти 20 лет офицер вел собственное расследование произошедшей трагедии. Приводим неизвестные факты гибели «Курска».

ТРАГЕДИЮ МОГЛИ ПРЕДОТВРАТИТЬ

Трагедию на «Курске» можно было бы предотвратить. Для этого в официальных документах нужно было заменить всего одно слово.

- Торпеда была изготовлена на заводе в Алма-Ате, - поясняет Игорь Курдин. - Сделали серию - десять единиц. Через какое-то время выяснилось, что торпеды текут по сварным швам. Командованию разослали документ, в котором говорилось: «отозвать боевые торпеды, отправить их обратно на завод, слить топливо, произвести рентгеноскопию, переварить швы, заправить и вернуть». Ключевое слово здесь - «боевые», поэтому девять из них отправили, а одну, которая считалась учебной, оставили.

Позже именно эта торпеда детонировала.

Автор книги "Курск" - капитан 1 ранга Игорь Курдин

САМИ СПАСТИСЬ МОРЯКИ НЕ МОГЛИ

После серии взрывов большая часть экипажа погибла сразу же. Выжили только 23 человека. Они жили в кормовом отсеке лодки и ждали помощи. Подводники не могли предположить, что стало причиной взрыва, кто погиб, а кто выжил в других отсеках. Они бесперебойно стучали, но никакого ответа не было. Им оставалось лишь ждать помощи. При этом моряки надеялись и на самих себя, планируя покинуть подлодку, чтобы всплыть на поверхность. Об этом говорит инструкция по выходу из затонувшей подводной лодки, которую обнаружили в руках у одного из погибших подводников.

- Из этого отсека, где они находились, действительно можно выйти на поверхность, - делится Курдин. - Там находился спасательный люк. Но в Баренцевом море для свободного плавания очень низкая температура, плюс к этому ветер и волны - тебя унесет, и никто больше никогда не найдет.

АМЕРИКАНЦЫ ПОДУМАЛИ, ЧТО НАЧАЛАСЬ ВОЙНА

Когда «Курск» пропал с радаров, военное командование тут же подняло в воздух авиацию, которая сильно напугала американцев.

- Мой друг, офицер ВМФ, как-то спросил: «А ты знаешь, как мы узнали об этой аварии?», - делится Игорь Курдин. - Он в то время служил в ЦОРД - центре обеспечения реализации договоров. Это структура, которая предназначена для предотвращения третьей мировой войны. Когда я был командиром, нас учили, что есть шесть признаков начала войны. Один из них - это массовый взлет авиации. Это два и более самолетов. И вот мой друг говорит: «Я сижу, дежурю в субботу. Тишина. На Северном флоте учения. Вдруг американцы меня спрашивают: «Вы подняли два противолодочных самолета Ил-38. Это война началась, или что?»

Рубрика: «КОМСОМОЛКА» РЕКОМЕНДУЕТ

«Курск»

Еще больше фактов и подробностей читайте в книге «Курск. 20 лет спустя». Искренний и экспертный взгляд на события от руководителя Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников и ветеранов ВМФ Игоря Курдина. Автору удалось найти ответы на вопросы о причинах трагедии и о том, как она повлияла на всех нас. Еще в издании есть документальные свидетельства участников спасательной операции и расследования трагедии, фотографии и письма.

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