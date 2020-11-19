Дешевую восточную скумбрию под видом дорогой атлантической продают в Санкт-Петербурге

В рыбном магазине можно найти и консервированную, и свежемороженую, и копченую скумбрию. Фото: Артем КИЛЬКИН

Скумбрия – очень популярная рыба у россиян. Чаще всего ее берут в виде консервов или свежемороженую. Но многие любят полакомиться и деликатесом – скумбрией холодного копчения. Именно эту рыбку в магазинах решили проверить специалисты «Общественного контроля». И выяснили, что на петербургских прилавках почти половина образцов – фальсификат. Оказалось, что за дорогую атлантическую скумбрию производители выдают дешевую восточную.

– Атлантическая скумбрия дороже, поскольку имеет более высокую пищевую ценность. Восточная скумбрия вылавливается на Дальнем Востоке, в Тихом океане, в том числе у берегов Южной Африки, имеет более низкие потребительские свойства и поэтому дешевле атлантической в среднем на 60–70 процентов, – рассказывают в «Общественном контроле».

На проверку общественники взяли в магазинах восемь образцов скумбрии холодного копчения в вакуумной упаковке разных торговых марок. Чтобы точно сделать вывод о виде рыбы по морфологическим признакам, им пришлось обратиться к специалистам Зоологического института Российской академии наук. И сомнений не осталось: в четырех упаковках из восьми было вовсе не то, что обещано на упаковке. Так, более дешевую рыбу нашли в скумбрии торговых марок Так, «Океан», «Мореслав», «А МОРЕ», «Fish House». К слову, в последнем образце специалисты обнаружили кусочки скумбрии сразу двух видов – и атлантической, и восточной. «Выдала» эти образцы еще и экспертиза массовой доли жира. Она оказалась ниже заявленной на упаковке.

– Атлантическая скумбрия – более жирная, чем восточная, обитающая в основном в Тихом океане, – рассказывает главный научный сотрудник лаборатории ихтиологии ФГБУН «Зоологический институт» Ольга Воскобойникова. – Скумбрия, которую добывают в умеренных водах Северной Атлантики, наиболее жирной – до 30% – бывает в августе-декабре. А содержание жира в мясе скумбрии, выловленной, например, в районе Марокко, Мавритании, колеблется от 3% в феврале-марте до 10% в августе.

Что касается честных производителей, то «правильная» скумбрия оказалась в упаковках марок «VICI», «Балтийский Берег», «Каждый день» (частная марка торговой сети «Ашан») и «То, что надо!» (частная марка торговой сети «О’Кей»).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Вместе с вышеперечисленными образцами еще четыре упаковки других марок решили также проверить на «чистоту». Так, из 12 скумбрий в двух нашли опасные микробы. Речь идет о мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ). Больше, чем в два раза их допустимое содержание было превышено в образцах скумбрии «KINF FISH» и «Томилинская».

– Большое количество КМАФАнМ чаще всего свидетельствует о нарушениях санитарных правил и технологического режима изготовления, а также сроков и температурных режимов хранения, транспортирования и реализации пищевых продуктов, – рассказали в «Общественном контроле».

Кроме того, в этих же образцах нашли консерванты сорбат калия и бензоат натрия, которых там быть не должно. Продлевающие жизнь скумбрии вещества обнаружили также в образце «FISH FABRIC».

НА ЗАМЕТКУ

Как самостоятельно отличить атлантическую скумбрию от восточной?

- У атлантической от спины к середине тела идут четкие темные полосы, а нижняя часть тела и брюшко светлые. У восточной скумбрии такие полосы менее четкие, иногда их вообще не видно.

- Спинка атлантической скумбрии темного сине-зеленоватого цвета. У восточной скумбрии – более светлая, серебристо-голубого цвета.

- У атлантической скумбрии нет плавательного пузыря, поскольку вид обитает на небольших глубинах. Так что если тушка непотрошеная, по этому признаку тоже можно отличить скумбрию.