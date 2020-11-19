От мечты до квартиры – один клик. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что может быть лучше собственной квартиры? Это – пожалуй, самая главная и самая заветная мечта если и не каждого здравомыслящего человека, то по крайней мере подавляющего большинства. И у многих она уже сбылась – все благодаря выгодным условиям ипотечного кредитования в этом году.

Так, всего за десять месяцев 2020 года Сбербанк в Санкт-Петербурге выдал 40 000 ипотечных кредитов на общую сумму около 127 миллиардов рублей! Причем эта услуга, как следует из внутренней статистики, год от года становится все популярнее – к примеру, если сравнивать с 2019-м, то эти показатели выросли на 30 и на 10 % соответственно. По словам самих представителей ПАО Сбербанк это связано прежде всего с надежностью компании, внимательным отношением к клиентам и предельно простой и выгодной процедурой кредитования.

- В этом году рынок предложил покупателям недвижимости очень выгодные условия на ипотеку, - отмечает заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк Анатолий Локотков. – Запущено большое количество механизмов господдержки, которые помогают сократить расходы клиентов. В Сбербанке оформить ипотеку с господдержкой можно по ставке от 6,1% годовых при регистрации сделки в электронном виде, а в рамках программы субсидирования от застройщиков — от 0,1% годовых. Дополнительные возможности снизить процентную ставку по кредиту, надежность и внимательность к клиентам, передовые цифровые сервисы – это лишь часть причин, по которым нас выбирают, и ещё один повод рекомендовать Сбер своим друзьям и знакомым.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ КЛИЕНТОВ

Скажем даже больше – банки заботятся не только о благосостоянии своих клиентов, но и о их безопасности. Так, при помощи тех самых передовых цифровых сервисов, которые упоминает Анатолий Локотков, оформить ипотеку можно, не приходя лишний раз в отделение банка и ни с кем близко не контактируя, что в условиях глобальной пандемии особенно важно. Яркий тому пример – сервис «ДомКлик», через который сейчас поступает 41 % ипотечных заявок в Сбер в Санкт-Петербурге.

ДомКлик позволяет оформить ипотеку онлайн: от подачи заявки на кредит до расчётов и электронной регистрации сделки. При входе в ДомКлик через Сбербанк Онлайн с помощью Сбер ID данные в заявке на ипотеку заполняются автоматически. Кроме этого, клиенты могут использовать «Цифровой профиль», который позволяет загрузить данные с портала Госуслуг и сократить время на предоставление информации в бумажном виде. Подписание документов, отправка их на электронную регистрацию сделки и безопасные расчеты проходят всего за один визит в отделение банка. В офисе безопасно: сотрудники используют маски и антисептик.

Одним словом, мечта – пусть даже такая серьезная и глобальная, как собственная квартира – куда ближе, чем кажется.