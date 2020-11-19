Мальчик умер от остановки сердца во время перемены в школе Архангельска

Ребенок умер во время переменки в школе Архангельска Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Серьезная трагедия произошла в одной из школ города Архангельск в четверг, 19 ноября 2020 года. В учебном заведении началась перемена, все дети начали отдыхать между уроками. Но одному из школьников резко стало плохо и спустя считанные минуты от скончался. Случаем занялся следственный комитет Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

- Предварительно установлено, что у школьника на перемене произошли внезапное ухудшение состояния здоровья и остановка сердечной деятельности. Проведенные реанимационные мероприятия положительных результатов не принесли, - рассказали следователи.

После смерти правоохранители возбудили уголовное дело по части 2, статьи 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

На данный момент в школе проходят следственные действия, в ходе которых будут установлены все обстоятельства, которые привели к произошедшему. Также назначены экспертизы. Допрашиваются все свидетели.