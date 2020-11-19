«Ты фашиста крепко бил и страну освободил»: Сын посвятил стихотворение отцу-герою войны

Виктор Харченко начал войну на Юго-Западном фронте, а затем сражался на Ленинградском, пытаясь прорвать кольцо блокады.

На призыв петербургской редакции «Комсомольской правды» присылать истории своих героев откликнулся преподаватель одного из лицеев города на Неве Дмитрий Харченко. Его отец, Виктор Алексеевич Харченко, прошел всю Великую Отечественную войну и был награжден орденом Отечественной войны и медалями «За боевые заслуги» и 2За победу над Германией».

Рожденного в Украине, в городе Зеньков, Виктор Алексеевич поступил на службу в Красную Армию еще в 1940 году. А менее чем через год началась война. Свой боевой путь Харченко начал на Юго-Западном фронте, где был ранен и контужен, а затем сражался на Ленинградском фронте, пытаясь прорвать кольцо блокады.

– Еще в начале войны отцу пришлосьходить в штыковую атаку на пулеметы врага, когда из шеститысячного войска погибло 5800 человек, а остальные были ранены и контужены, – рассказывает Дмитрий Харченко. – Получив награды, он отдал в Фонд обороны свои орденские выплаты.

День Победы Виктор Алексеевич встретил в звании капитана. В этом году, проходящем под знаком Победы, ему исполнилось бы 100 лет. В память о нем его сын написал стихотворение:

Утром, вечером и днем

Я встречаюся с отцом.

Он в компьютере живет

И приветы мне он шлет.

Всю войну провоевал

И иконою он стал.

Я на кнопкунажимаю,

Своего отца встречаю.

Здравствуй,пападорогой!

Как мы рады встрече.

Мы сроднилися с тобой

В этот летний вечер.

Поздравляю я тебя

С сотнею прожитой.

В орденах, медалях ты,

Из свинца отлитый.

Ты фашиста крепко бил

И страну освободил.

И за это наш народ

Благодарность тебе шлет!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Памяти Героя: Россия вспоминает последнего Героя СССР среди морпехов Михаила Ашика

Девять дней назад Санкт-Петербург потерял ветерана, который испытал ужасы блокады и доблестно сражался на фронтах Великой Отечественной войны (подробности)

Записки из оккупированной деревни: «Когда партизаны бились с фашистами, мы прятались дома под лавками»

Покинув Ленинград и избежав блокады, Юрий Сергеев мальчишкой оказался в логове врага (подробности)