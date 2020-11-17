«78» проведет телемарафон в поддержку петербургских врачей

Марафон в поддержку медиков от телеканала "78". Фото: предоставлено пресс-службой телеканала.

19 ноября весь день на главном городском телеканале будут звучать слова благодарности в адрес врачей, медсестер, лаборантов и всех тех, кто встал на пути распространения новой опасной инфекции, всех тех, кто, рискуя собственными жизнями, спасает нас каждый день.

«78» канал покажет, как проходит обычный день работника скорой и участкового врача в условиях пандемии, расскажет о работе медиков в красной зоне и о том, с чем им приходится сталкиваться каждый день, без выходных и перерывов. Это еще один повод поблагодарить каждого из тех, кто смертельно устает, но никогда не жалуется, кто искренне жалеет каждого пациента и никогда не сомневался в верности выбора профессии.

Эфир состоится 19 ноября. Фото: предоставлено пресс-службой телеканала.

Вместе с сотрудниками канала «Спасибо!» медикам скажут звезды российской эстрады, спорта, а также жители Санкт-Петербурга.

Кроме этого, артисты среди которых Billy`s Band, Ян Максин и Олег Шавкунов, Илья Кнабенгоф (группа «Пилот»), Петр Захаров и группа «Ангел НеБес» подготовили музыкальную благодарность.

Подключайтесь к телеканалу «78» 19 ноября с 6 утра до 11 вечера.