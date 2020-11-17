В Петербурге проходит Международный салон современного искусства UnisVers'ART

Салон современного искусства UnisVers'ART продлится до конца месяца. Фото: предоставлено организаторами.

Международный Салон современного искусства UnisVers’ART – это одновременно и дань уважения апробированной веками культурно-исторической практике, и стремление пополнить фонд вечных ценностей новым прочтением сочетания исторического пространства и произведений современных художников, фотографов и скульпторов, а также привлечение внимания к проблеме объединения народов, стран, наций хотя бы через искусство.

До 30 ноября 2020 года петербуржцы смогут посетить салон и познакомиться с работами художников, скульпторов и фотографов на тему «Едины в Искусстве». Ключевой идеей Cалона является объединение традиций, народов, защита культурного наследия через искусство.

Основатель Салона, президент французской культурной ассоциации «Наследие» Наталья Дюпон Дютилюа, видит целью этого мероприятия упрочнение культурных связей, осуществление возможности более ясного понимания общего культурного наследия, закрепление чувств взаимной симпатии и уважения между кругами творческой интеллигенции, сообществом профессиональных арт-критиков, а также коллекционерами и всеми любителями искусства.

ОБ УЧАСТНИКАХ

В этом году UnisVers’ART соберет более 60 участников из 18 стран мира. В их числе Россия, Франция, Швейцария, Португалия, Чехия, Венгрия, Словакия, Украина, Марокко, Италия, Колумбия, Германия, Испания, Малайзия, Вьетнам, Южная Корея, Канада, Китай.

Фото: предоставлено организаторами.

Среди резидентов Международного Салона современного искусства UnisVers’ART значатся:

Жан Люк Бун (Вьетнам-Китай) – знаменитый современный художник, покоривший сердца коллекционеров всего мира. Его картины хранятся в фондах залов регулярного экспонирования музеев Китая, Кореи и Вьетнама.

Патрик Вольмар (Швейцария) – известный современный абстрактный художник, предприниматель, владелец галерей в Швейцарии и США.

Ашот Казарян (Россия) – скульптор. Автор 650 скульптур. Музей им. А.С Пушкина, музей Религии в Cанкт-Петербурге, национальные музеи Торонто, Нью-Йорка, Вены и Мюнхена имеют в своих коллекциях работы Казаряна.

Мишель Тонг (Китай-Франция). Стиль художника узнаваем во всем мире. В своем творчестве он сочетает китайскую и европейскую культуры, философию инь и янь, а также традиционные европейские природные ландшафты.

Ноэми Пюжоль (Франция) – фотограф; автор фотографий, передающих настроение духа эпохи, способных вызывать самые неподдельные искренние чувства.

Фло Мюлиардо (Франция) – скульптор. За ее плечами колоссальный врачебный опыт, позволяющий ей в своей сегодняшней деятельности создавать и разрабатывать уникальный пластический вид искусства – скульптуры зубов с известными анимационными персонажами. Работы Фло экспонировались в Париже на Гран Пале, Нью-Йорке на Артэкспо, в Токийском музее Метрополитен-арта.

Юлия Пинежанинова (Россия) – молодой художник. Несмотря на наличие ограничений по слуху, выставки Юлии состоялись как в России, так и в Швейцарии, Франции, Финляндии, Германии, а работы находятся в коллекциях Константиновского дворца, Торгово-промышленной палаты, Президентской библиотеки и во Дворце Конгрессов Российской Федерации.

Представленные работы будут оценены международным жюри. Его состав: Жаклин Вермер - почетный Президент Академии Искусств, Наук и Литературы Франции, основанной в 1915 г.; Мари-Андреа Замит – искусствовед, член совета музея Лувр; Жорж Паже – вице-президент La Renaissance Francoise (НПО «Французский ренессанс»); Тьерри Тисье – эксперт по искусству в Christie's; Вячеслав Заренков – меценат, автор проекта «Созидающий мир»; Геннадий Смирнов - автор просветительских фотопроектов в России и за рубежом. Победителей ждут награды, призы, а также интересные предложения.

НА ЗАМЕТКУ

Организаторами салона выступают французская культурная ассоциация «Наследие» и группа компаний «Русские сезоны», совместно с частным учреждением культуры и охраны здоровья «Особняк на Острове» при поддержке Комитета по культуре города Санкт-Петербурга, компании, поставляющей стоматологическое оборудование «Денко», швейцарским фондом Art Daoudi, брендом элитной экологически чистой косметики Le Rouge Francaise а также проектом Вячеслава Адамовича Заренкова «Созидающий мир» проводят Международный салон современного искусства UnisVers'ART.