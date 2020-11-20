«Шторм ни при чем»: орнитолог объяснил массовую гибель птиц в центре Петербурга

Жители Петербурга заметили в центре города десятки мертвых птиц. Фото: vk.com/ilyaglagolev92 Фото: СОЦСЕТИ

Грустное и тревожное зрелище заметили петербуржцы в пятницу у Гостиного двора. Тротуар около старейшего в городе торгового центра был усыпан трупиками голубей. Умершие птицы лежали при выходе из метро и в колоннаде. Как передают очевидцы, в общей сложности они насчитали несколько десятков мертвых пернатых, которые лежали примерно в одной и той же позе – лапки сзади, голова на бок.

Что могло привести к массовой гибели голубей в центре Санкт-Петербурга, пока неизвестно. Однако пользователи соцсетей уже вовсю строят предположения. Кто-то утверждает, что в городе начали тестировать вышки 5G, которые создают в воздухе «эффект печки и буквально жарят птиц», другие уверены, что виной всему прошедший шторм. Правда, у специалистов другое мнение.

- Шторм точно не мог к этому привести, - заявил КП-Петербург кандидат биологических наук, орнитолог Владимир Храбрый. – Чтобы понять, что конкретно произошло, нужно собрать тушки, осмотреть на предмет внешних повреждений, провести химический анализ желудков и мышц. Я сам нередко встречаю мертвых птиц: какая-то ударилась, какая-то болела… Но это одна-две, не массовая гибель. А когда их десятки – это уже что-то подозрительное.

Как предполагает Владимир Храбрый, скорее всего, птицы чем-то отравились. Именно это является самой распространенной причиной массового падежа пернатых.

- По-моему, летом позапрошлого года была такая же ситуация с утками, которые погибли где-то на юге, на реке Дудергофке, - рассказывает ученый. – Я тогда был там, внешний осмотр ничего не дал. Я сказал, что надо проверять. И да, потом выяснилось, что в воде было загрязнение. Стояла жара, развились анаэробные бактерии, и часть уток погибла от отравления.

Чтобы разобраться в случившемся, на место массовой гибели голубей выехали специалисты комитета по природопользованию. Они выясняют, имело ли место нарушение природоохранного законодательства, например, стрелял ли кто-то в несчастных пернатых.