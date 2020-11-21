Девять героев Великой Отечественной войны из Петербурга и их подвиги

За годы Великой Отечественной войны орденом Александра Невского были награждены 42 165 офицеров. Фото: Артем КИЛЬКИН

За годы Великой Отечественной войны орденом Александра Невского – офицерской наградой за умелое командование и боевую отвагу – были награждены 42 165 офицеров, а также 1479 воинских частей и соединений. Из них 42 офицера удостоились ордена дважды, а двое – трижды. Немало из кавалеров ордена было родом из Петербурга.

БОЙКОВ Павел Михайлович

Родился в 1917 году в поселке Мга. Летчик. Боевой путь начал осенью 1942-го в небе Сталинграда. Воевал на Юго-Западном, Сталинградском, Южном, Северо-Кавказском, Воронежском, 1-м и 4-м Украинских фронтах.

Особую отвагу проявил на Курской дуге 12 августа 1943 года: получив в бою ранения в голову, правый глаз и ногу, но продолжал воздушную схватку с самолетами противника и сбил два немецких «юнкерса» и один «мессершмитт». После четырех месяцев лечения добился разрешения вернуться в строй с одним видящим глазом.

Фото: Предоставлено Клубом кавалеров ордена Александра Невского

3 апреля 1945 года при разведке в районе населенного пункта Штрентехер обнаружил около 20 автомашин и, нанеся удар, уничтожил две из них. В тот же день в районе населенного пункта Ольза встретил четыре истребителя противника, вступил в бой и лично сбил «Фокке-Вульф». А спустя два дня на станции «Моравска Острава» обнаружил 15 железнодорожных эшелонов, на станции «Завада» – 10 автомашин, по которым также нанес удары.

За годы войны совершил 393 боевых вылета, провел 58 воздушных боев, в которых 18 самолетов (12 из которых – с одним видящим глазом) сбил лично и девять – в составе группы. Войну закончил в звании капитана. Уволен в запас в 1960 году в звании подполковника. Герой РФ.

ГЛЕБОВ Игорь Алексеевич

Родился в 1914 году в Санкт-Петербурге. Окончил с отличием Ленинградский Политехнический институт. Закончить диссертацию помешала война. Воевал на Волховском, Юго-Западном, 1, 3 и 4-м Украинских фронтах. В январе 1943-го был ранен.

Проявил себя в боях за преодоление Карпат, за форсирование рек Одер и Ольша, за овладение городом Моравска Острава. Завершил службу в звании подполковника.

Фото: Предоставлено Клубом кавалеров ордена Александра Невского

После войны защитил не только кандидатскую, но и докторскую диссертацию. Долгие годы возглавлял НИИ Электромашиностроения, а также Ленинградский научный центр Академии наук СССР. Ученый с мировым именем, лауреат Государственных премий СССР и Украины, Заслуженный деятель науки и техники РФ.

Со времен Великой Отечественной войны и до конца жизни работал без отпусков и выходные, отводя в сутки на сон не более шести часов. Опубликовал свыше 750 научных работ, сделал 45 изобретений. В 1998 году малая планета Солнечной системы была наречена его именем.

ДУБИНИЧЕВ Виктор Михайлович

Родился в 1924 году в Тосненском районе. В марте 1943 года прибыл на Юго-3ападный фронт, летом 1944 года участвовал в освобождении белорусских городов Жлобин, Рогачев, Бобруйск. Был ранен. В январе 1945-го участвовал в освобождении Варшавы.

В феврале 1945 года, командуя ротой, был задействован в штурме старинной крепости Шнейдемюль. Крепость была хорошо подготовлена противником для длительной обороны. Чтобы овладеть городом-крепостью, командование выделило три дивизии по шесть-семь тысяч солдат каждая. Бои продолжались шесть дней.

Фото: Предоставлено Клубом кавалеров ордена Александра Невского

l4 февраля наши войска пошли на штурм и к концу дня овладели крепостью. Одной из первых в ее центральные ворота ворвалась штурмовая группа командира роты Дубиничева. Ворота удерживали в течение трех часов, прежде чем в город вошли остальные советские силы.

После войны служил до 1971 в Академии Можайского. В отставку вышел подполковником.

ИВАНОВ Евгений Андреевич

Родился в 1923 году в Петрограде. Военный Ленинград покинул с артиллерийским училищем, с которым эвакуировался в Белорецк. Окончив училища в марте 1942-го, отправлен в резерв. В мае 1942 года назначен командиром взвода в пушечный артиллерийский полк. Боевое крещение получил на Калининском фронте в районе Ржева.

Фото: Предоставлено Клубом кавалеров ордена Александра Невского

В мае 1944-го назначен командиром батареи дивизионной артиллерии . В составе 2-го Белорусского фронта участвовал в освобождении Белоруссии и Польши. Участвовал в боях по освобождению городов Минск, Гродно, Могилев и других населенных пунктов Белоруссия. Для повышения точности огня батареи неоднократно выдвигался на передовой наблюдательный пункт.

В апреле 1945-го при форсировании реки Одер был тяжело ранен, в сентябре демобилизован по ранению в звании капитана.

После войны работал в Ленинградском проектном институте «Гипрометиз» и «Ленпромстройпроекте».

МАГЕРИН Николай Иванович

Родился в 1913 году в Петербурге. До службы работал на судостроительном заводе. В Красной Армии с 1935 года, в 1939-ом в Энгельсе окончил военное авиационное училище летчиков-истребителей. 22 июня 1941 года с 04:30 участвовал в боях, прикрывая с воздуха Ровно, Луцк, Дубно в Западной Украине. В тот же день в 10:00 сбил первый немецкий самолет («Хейнкель»).

8 сентября 1941-го полк перебазировался на Ленинградский фронт. Участвовал в отражении налетов вражеской авиации на Ленинград, прикрывал баржи с эвакуированными из города людьми, продовольствием и боевой техникой на Ладожском озере.

В ноябре-декабре 1941-го воевал на Волховском фронте, защищая Тихвин и Волховскую ГЭС. В 1942-ом – Северо-Западный фронт и разгром Демянской группировки противника. 1943 год – бои под Невелем, 1944-й – Витебско-Оршанская и Шауляйская операции.

Фото: Предоставлено Клубом кавалеров ордена Александра Невского

Наконец, 1945-й – Кенигсберг. Последний день войны встретил под Клайпедой, в 12:00, находясь в воздухе, получил распоряжение: «Идите на посадку, война закончена». День Победы застал подполковником с тремя ранениями.

Орден получил за героический воздушный бой 20 февраля 1943 года. Четверка истребителей в составе майора Магерина, лейтенантов 3аболотного и Малышевского и сержанта Царева атаковала на подходе к полю боя 36 фашистских бомбардировщиков, сопровождаемых 12 истребителями. Летчикам удалось сбить пять вражеских самолетов.

Всего за время войны совершил 168 боевых вылетов, сбил дюжину самолетов врага лично и четыре – в составе группы.

После войны служил на Сахалине, Камчатке, Курильских островах, дослужился до звания генерал-майора авиации.

ПАЛЬМСКИЙ Георгий Леонардович

Родился в Петрограде в 1919 году. В годы Великой Отечественной служил в гвардейских минометных частях, пройдя путь от командира взвода до командира гвардейского дивизиона.

Воевал на Южном фронте, где участвовал в Донбасской, Ростовской и Барвенково-Лозовской операциях. В июле 1942-го под Ростовом был тяжело ранен. В 1943-ом защищал Родину на Северо-Кавказском фронте, а с 1944-го участвовал в освобождении Заполярья в составе Карельского фронта. Позднее оказался на 1-м Белорусском фронте.

Фото: «Бессмертный полк»

14 января 1945 года в бою по прорыву обороны противника на Пулавском плацдарме организовал огонь сопровождения пехоты и лично дал шесть батарейных залпов по опорным пунктам врага. 31 января того же года в бою в районе города Шмарзе батарейными залпами уничтожил самоходное орудие и 60 солдат и офицеров противника. Благодаря напору и точности артиллеристов, советской стрелковой дивизии удалось разгромить врага с незначительными потерями.

Дошел до Берлина, в боях под которым был вновь тяжело ранен. После войны продолжил службу, до конца 1970-го трудился начальником штаба ракетной бригады. Оставил службу полковником.

ФЕОФАНОВ Борис Капитонович

Родился в 1923 году в Петрограде. После окончания артиллерийского училища был направлен на Юго-Западный фронт командиром взвода. В 1942 году участвовал в боях в районе города Старый Оскол, под Воронежем, на Дону. Летом 1943 года командовал батареей в Курской битве. Осенью 1943-го был ранен в голову, но не покинул позиций и продолжал вести огонь по противнику.

Фото: Соцсети

В боях Львовско-Сандомирской наступательной операции в июле 1944 года на 1-м Украинском фронте при прорыве обороны немцев в районе города Горохув и форсировании реке Западный Буг батарея Феофанова нанесла большой урон противнику. Ее усилиями были уничтожены 150-миллиметровая артиллерийская вражеская батарея, минометная батарея, два средних танка и рота немецкой пехоты.

В послевоенное время продолжал военную службу в артиллерии, а позднее стал преподавать в Ленинградском госуниверситете имени Жданова. Демобилизован по болезни в звании полковника в 1975-ом, но продолжил трудиться в промышленности родного города.

ФОКИН Василий Петрович

Родился в 1920-ом в поселке Морозово. В 1939-ом призван в армию и направлен в танковую дивизию в город Проскуров (ныне Хмельницкий), там получил специальность «механик-водитель танка».

В начале Великой Отечественной воевал в районе города Радехов. В декабре 1941-го в составе отдельного танкового батальона прибыл в Старую Руссу. В августе 1942-го назначен командором взвода.

Участвовал в боях под Сталинградом, был контужен и обожжен. В сентябре 1942-го находился в радоне Тамбова, где стал командиром танковой роты. В составе 2-й гвардейской армии на реке Мышкова юго-западнее Сталинграда отражал удар группы фельдмаршала Манштейна, которая пыталась прорваться на помощь окруженной армии Паулюса.

Фото: Предоставлено Клубом кавалеров ордена Александра Невского

Участвовал в прорыве оборонительного рубежа противника на реке Миус. Был дважды ранен.

23 августа 1943-го, когда враг предпринял контратаку в районе станицы Успенская, при поддержке 14 танков Фокин с тремя Т-34 на позиции открыл огонь. Два фашистских танка были подбиты, 80 солдат – уничтожены. Всего в тот период – с 17 августа по 12 сентября – Фокин лично уничтожил полковое орудие врага, три зенитки, несколько транспортных машин и подвод с грузом.

После войны, демобилизовавшись по инвалидности в звании майора, окончил обучение в Политехническом институте и стал главным энергетиком объединения «Ленинец».

ШАЛЯПИН Владимир Андреевич

Родился в 1924-ом в Ленинграде. После артиллерийского училища был направлен на Ленинградский фронт. В январе 1944-го участвовал в операции по полному освобождению Ленинграда от блокады. В августе того же года на плацдарме реки Нарва получил тяжелое ранение.

После выздоровления участвовал в освобождении Эстонии, Польши, в Висло-Одерской операции. 1229-й гаубичный артиллерийский полк подошел к берегу реки Висла в районе города-крепости Грауденц 27 января 1945 года. Один батальон форсировал реку и бился за удержание плацдарма (а удержать его нужно было любой ценой, чтобы дать возможность навести переправу).

Фото: Предоставлено Клубом кавалеров ордена Александра Невского

Ночью командир взвода управления 3-й батареи, лейтенант Шаляпин с группой разведчиков и телефонистов перешли Вислу по льду. Такого подкрепления противник, начавший утро с новой атаки, не ожидал. Спустя час над плацдармом пронеслись «юнкерсы». Но атака была отбита вновь. В ходе боя командир батареи был тяжело ранен, тогда Шаляпин взял командование на себя. В результате враг лишился двух танков, четырех БТР и свыше сотни бойцов.

Освободив города Данциг, Гдыня, Сопот, Шаляпин участвовал в Берлинской операции и штурме Берлина.

После войны окончил Можайку и продолжил службу в авиации. В 1960-ом назначен главным инженером ракетной дивизии стратегического назначения. В 1962-ом стал преподавать, а спустя 10 лет был демобилизован и стал главным метрологом НИИ Арктики и Антарктики. Участвовал в работе дрейфующих научных станций и 24-й Советской Антарктической экспедиции.

За помощь в подготовке публикации «Комсомольская правда» благодарит Клуб кавалеров ордена Александра Невского

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