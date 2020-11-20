«Ситуация ожидаемая»: в Мариинской больнице закончились койки для больных коронавирусом

В Мариинской больнице заняты все койки для больных коронавирусом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Мариинской больнице занято 100 % коек, предназначенных для больных новой коронавирусной инфекцией. Об этом «КП-Санкт-Петербург» в пятницу, 20 ноября, рассказал пресс-секретарь стационара Лев Межлумян.

- Ситуация, в целом, ожидаемая, - признался Межлумян. – У нас она сложилась практически сразу. Больных же привозят не по одному, а партиями. За первые четыре-пять дней работы в режиме «ковидного» стационара к нам привезли порядка 563 пациентов – при том, что в больнице развернуто всего 600 инфекционных коек.

Осложняет ситуацию то, что выписывать больных можно при условии трех отрицательных тестов. А поскольку тесты в условиях эпидемии делаются долго, зачастую, получается так, что пациенты, у которых в результате лечения исчезли все симптомы, и улучшилось самочувствие, все равно остаются в больнице – при том, что и наплыв новых не прекращается ни на день.

- В общем-то, ничего криминального не происходит, - констатирует Межлумян. – Больница на 1 200 коек в пятимиллионном городе, да еще и в Центральном районе, просто не может не работать в режиме перегруза. Койки у нас заняты всегда. Врачи к такому ритму привыкли.

Напомним: Мариинскую больницу перепрофилировали под прием пациентов с коронавирусной инфекцией 6 ноября. Врачи к решению городского комитета по здравоохранению отнеслись скептически – по их словам, выводить из системы здравоохранения крупную больницу, в которую везут травмы и обострения хронических болезней со всего города, было как минимум неразумно.