Телеведущая и блогер Настя Ивлеева призналась в тоске по Санкт-Петербургу

Настю Ивлееву захватила ностальгия по Санкт-Петербургу. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Известную телеведущую и актрису Настю Ивлееву захватила ностальгия по Санкт-Петербургу. Пусть будущая звезда Instagram формально родилась в деревне в Ленобласти, но еще ребенком она прониклась Северной столицей. И вот, спустя 5 лет жизни в Москве, в полночь на нее нахлынули воспоминания по студенчеству.

- Так соскучилась по Петербургу, что решила пост накатать, – пишет Ивлеева в Instagram. – В общем, помню, как после ночной смены в клубе, когда я работала хостес, я прямиком направилась в универ. Был разгар сессии... Тогда я дала себе обещание, что обязательно буду посещать все пары и буду усердно учиться и все сдам. Смена в клубе закончилась около 6 утра, а пара начиналась в 9! Спать хотелось жутко, и это был такой соблазн, вы даже не представляете... Соблазн – свалить домой и решать проблемы по мере поступления, но я не отступила! Я прилежно отсидела часик в каком то кафе 24/7 в центре, и по*******ла (потопала – Прим.ред) в универ. Безусловно, я приехала слишком рано и он был еще закрыт.

После этого, по словам Насти, она стала убивать время прогулками по заснеженному центру Санкт-Петербурга. Вдруг в 8:15 утра открылся дешевый магазин косметики, мимо которого она не могла пройти и закупилась по полной. И в этот момент, ненадолго почувствовав себя королевой, Ивлеева задумалась о том, все ли она делает в жизни так, как надо и стала мечтать.

- Снова задалась вопросом… а на**я (зачем) собственно оно мне надо?! Убивая время, с удовольствием смотрела на проезжающие мимо машины и представляла себя за рулем. В то утро я вообще о многом задумалась. Четко в голову пришла мысль – пора валить... Ну или хотя бы сдать на права. Ну или вообще хоть как-нибудь поменять свою жизнь... Сессию я, кстати, тогда закрыла. И свалила в Москву! – пишет на эмоциях Настя.

В конце своей публикации блогер признается, что ощущает приятную тоску по городу, любит слушать «Сплин» и прогуливаться по Петропавловскому пляжу. Настя анонсирует свой приезд в родные пенаты в январе.

Добавим, что ранее Ивлеева объявила о закрытии всех своих проектов на телевидении и в интернете.

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