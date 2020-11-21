Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 21 ноября 2020 года: еще почти 2,5 тысячи заболевших, закончившиеся места в Мариинской больнице и «рецепт» от Беглова, как остановить COVID-19 в городе

Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 21 ноября 2020 года: заболели еще почти 2,5 тысячи человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомольская правда» собрала все важные и последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 21 ноября 2020 года. За прошедший день в Северной столице диагностировали инфекцию еще почти у 2,5 тысяч горожан.

По состоянию на 10:50 21 ноября в Санкт-Петербурге зафиксировано еще 2476 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших с начала пандемии достигло в 95 270 человек, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Отметим, что это очередной рекорд по суточной заболеваемости. Впрочем, растет и количество тех, кто смог победить коварную болезнь. За минувшие 24 часа врачи выписали 1275 уже бывших пациентов. А всего с начала 2020 года коронавирусом переболели 55 704 петербуржца.

Последние данные на 21 ноября. Фото: Яндекс. Коронавирус.

К сожалению, пока темпы выздоровлений вдвое отстают от прироста по зараженным. Поэтому с 23 ноября в Петербурге вводятся новые карантинные ограничения, в частности запрещается работа всего общепита в торговых центров. Губернатор уже заявил, что понимает бизнес, которому сложно и который едва пережил первую волну коронавируса, но иначе нельзя, ведь городская система здравоохранения просто не справится. Так, инфекционное отделение Мариинской больницы уже заполнено «под завязку».

- Конечно, бизнес на это реагирует сложно. Предпринимателей можно понять – только пережили первую волну, теперь вторая. Но запас коек у нас не бесконечен, - отметил глава Северной столицы и тут же дал «рецепт», как остановить распространение «ковида» в городе.

При этом в активном состоянии болезни находятся уже почти 35 тысяч петербуржцев (34 670, если точно).

Увы, но на 70 человек выросло и число умерших от COVID-19 горожан. Всего жертвами инфекции стали 4896 жителей Санкт-Петербурга.

Что касается Ленинградской области, то здесь ситуация не такая впечатляющая по цифрам, но все равно сложная.

На утро 21 ноября зафиксированы еще 202 новых случая коронавируса (15 092 с начала пандемии). Выздоровели еще 229 человек (9453). Число смертей не изменилось – 131.