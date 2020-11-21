«Его били ногами»: очевидцы рассказали, что сделали с отчимом, выбросившим ребенка из окна многоэтажки

Мужчину, выбросившего ребенка в окно, возмущенные соседи побили ногами. Фото: vk.com/gerasimenko_ts

Новыми подробностями обрастает дикая история с 13-летним мальчиком-аутистом, которого из окна выбросил сожитель его матери. После содеянного сам мужчина также свалился с третьего этажа. Он был неадекватен и одет только в трусы. При этом, в отличие от ребенка, отчим не получил никаких травм. Но местные жители, ставшие свидетелями ЧП, не смогли сдержать эмоций и побили изувера ногами.

- Мужчина выкинул мальчика из окна третьего этажа, тот упал спиной на асфальт. Сбросив ребенка, отправился за ним следом. В трусах. Отделался царапинами, вероятно, по причине феноменальной везучести алкашей и наркоманов. Народ схватил его, и мужчины начали бить ногами. Потом полиция его забрала, - сообщает в соцсетях одна из свидетельниц происшествия.

По словам очевидцев, мужчина был неадекватен и перед произошедшим разгромил квартиру, выкинув кучу вещей с лоджии. Его гражданская жена отправилась собирать все вниз, но когда дошла, ее сын уже лежал на земле и стонал от боли.

Сейчас пострадавший подросток находится в реанимации одной из детских больниц Петербурга. У него множественные переломы, состояние мальчика оценивается как очень тяжелое.

Его отчим задержан. 34-летнему мужчине уже предъявили обвинение в покушении на убийство несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии. По этой статье петербуржцу грозит до 20 лет лишения свободы.