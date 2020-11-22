Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 22 ноября 2020 года: ангелы на месте будущего памятника погибшим медикам и ожидание новых рекордов по заболеваемости

Петербург готовится к новым ограничениям с 23 ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомольская правда» собрала все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 22 ноября 2020 года. За последние дни суточный уровень заболеваемости в Северной столице вплотную подобрался почти к 2500 случаев.

- По состоянию на утро 22 ноября в Санкт-Петербурге зафиксировано еще 2476 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число заболевших с начала пандемии достигло в 95 270 человек, - сообщает портал «Стопкоронавирус».

Последние данные по заболеваемости. Фото: Яндекс. Коронавирус.

Но растет и количество тех, кто смог победить болезнь. За последние сутки выздоровели 1275 человек. А всего с начала пандемии коронавирусом переболели 55 704 петербуржца.

Одновременно с этим на 70 человек увеличилось число умерших от инфекции COVID-19. Всего в Санкт-Петербурге скончались уже 4896 горожан.

В активном состоянии болезни находятся 34 670 петербуржцев.

Учитывая выходные дни, никаких особых активностей со стороны медиков или властей города не произошло. Однако с 23 ноября в силу вступают новые карантинные ограничения, ранее анонсированные Смольным. Они должны остановить распространение коронавируса.

А еще на набережной Карповки появились две фигуры ангела. Они символизируют будущий памятник, который установят в честь погибших при исполнении долга медиков.

В Ленинградской области на утро 22 ноября зафиксированы еще 202 новых случая коронавирусной инфекции (15 092 всего с начала пандемии). Выздоровели еще 229 человек (9453). Умер за все время 131 пациент (+0 за сутки).