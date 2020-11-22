Новый антирекорд: Число заболевших коронавирусом за сутки в Санкт-Петербурге подбирается к трем тысячам

Число зараженных за сутки продолжает расти Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Число заболевших коронавирусом за сутки в Санкт-Петербурге 22 ноября побило все предыдущие антирекорды. В городе выявили 2 668 заболевших коронавирусной инфекцией. Число больных с каждым днем все ближе к отметке в три тысячи выявленных инфицированных за сутки. Рост числа заболевших продолжается каждый день. Днем ранее в городе выявили 2476 зараженных, до этого было 2394, еще ранее - 2312 заболевших.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 38 023 человека, - сообщают в оперштабе. - Под медицинским наблюдением находится 2376 человек. Из них 82 - в обсерваторе, 1622 - контактные, 672 - на самоизоляции.

При этом в городе за сутки излечились от коронавирус 1 335 человек, скончались от инфекции 57 человек.

Всего в Санкт-Петербурге с начала пандемии заразились коронавирусом 97 938 человек, излечились - 57 тысяч 39 человек, скончались 4 тысячи 953 человека.