Власти Санкт-Петербурга вводят ограничения на прогулки в садах и скверах

Сады и скверы закрываются для помещения Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В центре Санкт-Петербурга закрывают сады и скверы для прогулок. Об этом сообщает Смольный 22 ноября. Ограничения вводятся из-за предупреждения МЧС о сильном ветре в городе.

- Для обеспечения безопасности горожан в принято решение закрыть сады и скверы в центре Санкт-Петербурга, - сообщили в комитете по благоустройству города - Согласно прогнозу синоптиков, порывы юго-западного ветра в воскресенье могут достигать 20 метров в секунду.

Закрытыми будут Юсуповский, Никольский, Таврический, Овсянниковский и Лопухинский сады, сквер у Казанского собора, сквер Галины Старовойтовой, сад Сан-Галли.

Ограничения будут действовать до отмены штормового предупреждения. В комитете уточнили, что предприятия готовы быстро устранять все последствия непогоды. Рабочие будут убирать поваленные деревья с тротуаров и дорог.

В Смольном призывают горожан быть осторожными во время штормового предупреждения. Стоит держаться подальше от деревьев. Также не рекомендуется ставить возле них свои машины.