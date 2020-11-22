Синоптики пообещали Санкт-Петербургу аномально теплую неделю

В Петербурге будет тепло и солнечно Фото: Олег ЗОЛОТО

Синоптики обещают Северо-Западному федеральному округу, в который входит Санкт-Петербурге и Ленинградская область, аномально теплую погоду. Гидрометцентр прогнозируют температуру выше обычной для этого времени на 4-7 градусов. Отметим, что на предстоящей неделе столбик термометра максимально поднимется до г градусов тепла.

- В понедельник, 23 октября, в Санкт-Петербурге ожидается до 6 градусов тепла и небольшой дождь, - сообщают в Гидрометцентре. - Во вторник, 24 октября, температура опустится до 3 градусов тепла. Местами в этот день ожидается небольшой дождь.

В среду, 25 октября, воздух в городе прогреется до 5 градусов тепла. В этот день в городе ожидается дождь с мокрым снегом.

Самым теплым днем на предстоящей неделе станет четверг. 26 октября ожидается до 7 градусов тепла, также в городе пройдет небольшой дождь.

Солнечно в Санкт-Петербурге будет 27 октября в пятницу. Правда, в этот день похолодает до 3 градусов тепла. В выходные погода в городе, тем временем, будет плаксивой - до 2 градусов тепла и дождь с мокрым снегом.