Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 23 ноября 2020 года: 5 тысяч госпитализированных, волна инсультов и новый рекорд заболевших

Пандемия коронавируса перегрузила систему здравоохранения Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 23 ноября 2020 года выглядят удручающе. Число заболевших коронавирусом с каждым днем становится все больше. Город перешагнул психологическую отметку в 2,5 тысячи зараженных за сутки и приближается к трем тысячам заболевших. При этом число выздоровевших от вируса ежедневно в два раза ниже заболевших.

- За последние сутки в городе выявлен коронавирус у 2 тысяч 668 человек, - сообщает оперштаб. - От инфекции излечились 1 335 человек, скончались 57 заболевших.

Всего в Санкт-Петербурге с начала пандемии заразились коронавирусом 97 938 человек, излечились - 57 тысяч 39 человек, скончались 4 тысячи 953 человека.

Последние данные по заболеваемости. Фото: Яндекс. Коронавирус.

Большой наплыв больных сильно отражается на системе здравоохранения города. Как сообщил Дмитрий Лисовец, только за прошедшую неделю в Петербурге было госпитализировано больше пяти тысяч зараженных коронавирусом. Каждые сутки в больницу кладут от 520 до 825 заболевших инфекцией.

Из-за этого число свободных коек снижается с каждым днем. Сейчас в городе для больных коронавирусом есть 10 тысяч 846 коек, свободны только 1 тысяча 147 коек, а именно 10,6 процентов.

При этом пандемия коронавируса обострила у горожан другие болезни. Как сообщил Лисовец, уже сейчас в городе из-за пандемии наблюдается резкий рост инсультов.

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