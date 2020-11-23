«Худрук - гений и авторитарная единица»: Елизавета Боярская рассказала о жесткой дисциплине в театре

Елизавета Боярская служит в труппе Малого академического театра под руководством Льва Додина. Фото: с сайта театра

Вот уже 8 лет актриса Елизавета Боярская служит в труппе Малого академического театра под руководством Льва Додина. В беседе с Екатериной Гордеевой 34-летняя Елизавета Боярская рассказала, что, несмотря на всевозможные творческие споры между актерами и художественным руководителем, давним знакомством, артисты относятся к Льву Абрамовичу с большим уважением.

- Он гений. И, конечно, глава всего. Без него невозможно представить театр. И он для нас очень авторитарная единица. Человек, которого мы хорошо знаем, любим, но все равно для нас существует очень четкая субординация, - отметила она.

По ее словам, в театре царит жесткая дисциплина. Звезда ты или нет – неважно! Безалаберность и халатность тут никому не сойдет с рук.

- У нас очень жестко: опоздания, не вышел на сцену, заменил реплику, пропустил слово – все это фиксируется. Если что-то позволил себе несоответствующее: к костюму, к роли, в отношении театра, то это незамедлительно отметят. Тебе об этом скажут, могут каким-то образом немного наказать. Вполне возможно, лишить премии. И это прекрасно, потому что люди становятся дисциплинированными, пунктуальными, - считает артистка.

Боярская признается, что не приемлет, когда артисты позволяют себе хамить, нетактично относиться к остальным сотрудникам театра: гримерам, костюмерам и т.д. Все, уверяет Елизавета, должны быть на равных и относиться друг к другу с уважением.

Недавно, 16-17 ноября, в МДТ-Театр Европы состоялась долгожданная премьера спектакля «Братья Карамазовы». Почему долгожданная? Из-за пандемии ее трижды переносили, а репетировали его на протяжении 4 лет.

Елизавете Боярской досталась роль Екатерины Ивановны Верховцевой. После премьеры она отметила, что ощущает усталость и счастье. А силы ей еще понадобятся: ровно через месяц у нее юбилей – ей исполняется 35 лет.