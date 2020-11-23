В Смольном пояснили, почему церкви-музеи в Александро-Невской лавре нельзя отдать РПЦ

В Санкт-Петербургской епархии считают, что из церквей нельзя делать музеи. Фото: Артем КИЛЬКИН

Усыпальницы Александро-Невской лавры, в которых похоронены выдающиеся люди царской России, вновь стали предметом спора между РПЦ и петербургским Музеем городской скульптуры. Эта ситуация длится еще с конца 90-х, когда впервые заговорили о том, что Благовещенский, Лазаревский и Тихвинский храмы неплохо бы отдать церкви. Однако сейчас ситуация вышла на так называемый новый виток: вице-премьер Дмитрий Чернышенко порекомендовал главе региона Александру Беглову все же рассмотреть возможность передачи РПЦ исторических зданий.

Но, как пояснили в Смольном, прежде чем перераспределять старинные памятники, нужно выяснить, являются ли они объектами религиозного значения. Из трех вышеупомянутых церквей к таковым относится только Тихвинская.

- Здания Лазаревской и Благовещенской церквей строились как усыпальницы и в дальнейшем служили усыпальницами, в них расположены исторические захоронения с надгробными памятниками, - пояснили «КП» в городском правительстве. - Напольные плиты, настенные доски-эпитафии, скульптурные композиции относятся к музейным предметам, включенным в состав государственной части Музейного фонда Российской Федерации. Они не являются предметами внутреннего убранства культовых зданий и сооружений или предметами, предназначенными для богослужебных и иных религиозных целей. И поэтому они не могут быть отнесены к имуществу религиозного назначения.

Кроме того, в Смольном подчеркнули, что все могилы, находящиеся в усыпальницах, по закону являются местами погребения. А они могут быть только государственными или муниципальными.

Александро-Невская лавра имеет статус лавры с 1797 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Однако в Санкт-Петербургской епархии федеральный закон препятствием не считают. Как пояснила «КП» руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова, вопрос этот решаемый, ибо делать из церкви музей, по ее словам, противоестественно.

- Церковь настаивает, что Лазаревский и Благовещенский храмы – это в первую очередь места, где должна звучать молитва, - говорит она. – За те годы, сколько длится спор, уже можно было бы найти какое-то решение. В храм любой человек может зайти бесплатно. А проход в Благовещенскую церковь сейчас стоит 150 рублей. Далеко не каждый может себе это позволить. Да и Александр Васильевич Суворов, который в этой церкви похоронен, мечтал быть погребенным именно в храме, а не в Музее городской скульптуры.

Что же касается музея, то позиция его руководства по поводу передачи помещений церкви не изменилась. Как рассказали «КП» в пресс-службе, никаких новостей по этому поводу нет.

- Мы предлагали РПЦ совместное использование, то есть - остается все за нами, а по праздникам или по каким-то дням там проходят службы, - ранее подчеркивал директор Музея городской скульптуры Владимир Тимофеев.

Сколько еще продлится это противостояние и чем разрешится, пока неясно. Известно лишь, что на данный момент никаких заявлений в комитет имущественных отношений, курирующий подобные вопросы, подано не было.

СПРАВКА «КП»

Благовещенская церковь, построенная в XVIII веке, стала первым каменным храмом Петербурга. Она служила усыпальницей для членов царской фамилии и представителей известных дворянских родов, таких как Шуваловы, Трубецкие, Вяземские, Юсуповы. Здесь же находится и могила великого полководца Александра Суворова. В общей сложности в Благовещенском храме расположено 120 захоронений.

Что касается Лазаревской церкви, то она появилась как пристрой к Благовещенской и изначально была семейной усыпальницей графов Шереметевых. Но в дальнейшем сюда переместили и другие надгробия.

А вот Тихвинская церковь появилась намного позже – ее построили в конце XIX века. Этот храм тоже стал местом захоронения. На кладбище рядом покоятся выдающиеся литераторы Федор Достоевский, Иван Крылов, композиторы Модест Мусоргский, Александр Бородин и многие другие. Сейчас это некрополь Мастеров искусств.