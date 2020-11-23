Настя Ивлеева шокировала поклонников новым образом и намекнула на перемены в личной жизни

Настя Ивлеева кардинально сменила имидж. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Телеведущая, блогер и просто «звезда» Анастасия Ивлеева решила в очередной раз сменить имидж и шокировала поклонников кардинально другим цветом волос. Теперь она - брюнетка. В тон к черным волосам Настя подобрала и соответствующий образ.

- Все когда-то заканчивается, - написала теледива в своем Инстаграме, сопроводив подпись иконкой «разбитое сердце» также черного цвета.

Вероятно это означает закрытие ее шоу «ЗБС», второй сезон которого уже не выйдет в эфир - вместо него в 2021 году запустится новый проект, но некоторые уверены, что разбитое сердце - это разрыв с мужем, рэпером Элджеем, отношения с которым то и дело попадают на страницы желтой прессы.

А может Ивлеева просто решила поинтриговать многомиллионную армию подписчиков, но это знает только она сама.

Теперь звезда стала жгучей брюнеткой. Фото: www.instagram.com/_agentgirl_/

Напомним, что Настя не первый раз радикально меняет цвет волос. Она уже успела побыть и яркой блондинкой и пепельно-белой «снежной королевой».Тем временем, поклонники уже оценили ее новый стиль. Некоторые оказались в шоке, а другие безропотно похвалили звезду за смелые эксперименты со внешностью: «Крутяк с таким цветом и длинной/массой волос»; «А что тебе все идет-то? Даже черный, блин»; «Вау, карсотка» черный цвет идет прям очень».

Напомним, что недавно звезда призналась в сильной тоске по Петербургу, из которого уехала в раннем детстве.

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