Путин наградил 98-летнего ветерана, собравшую 4,5 млн рублей для семей умерших от коронавируса медиков

Путин наградил ветерана, собравшую для семей умерших от COVID-19 медиков 4,5 млн рублей. Фото: из личного архива Зинаиды Корневой.

Владимир Путин отметил благотворительную деятельность ветерана Зинаиды Корневой из Санкт-Петербурга, которая собрала больше 4,5 млн рублей для семей врачей, что умерли от коронавируса во время начала пандемии. «Комсомолка» не раз писала о подвиге 98-летней бабушки, которая и подумать не могла, что неравнодушные люди со всей России будут передавать ей деньги.

- За большой вклад в благотворительную и общественную деятельность наградить знаком отличия «За благодеяние» Корневу Зинаиду Антоновну, город Санкт-Петербург, - гласит указ президента России, опубликованный на официальном портале правовой информации.

Напомним, идея объявить сбор средств пришла к участнице Сталинградской битвы после того, как она узнала о схожем благотворительном поступке 100-летнего ветерана Второй мировой войны из Великобритании Томаса Мура. Капитан попросил помочь английским врачам лишней копеечкой, а взамен пообещал 100 раз обойти свой сад на ходунках. Позже ветераны даже начали переписываться и стали друзьями.

Зинаида Корнева спортивных челленджей благотворителям не обещала, зато постоянно делилась на своем YouTube-канале фронтовым историями. Например, зенитчицей-наводчицей она стала уже в 18 лет после призыва в ряды ПВО в 1942 году.

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