«Будут другие кадры работать»: Губернатор Ленобласти отчитал Фонд капремонта за закупку внедорожника стоимостью в 4,8 млн рублей

Фонд капремонта Ленобласти раскритиковали за закупку внедорожника почти за 5 млн рублей. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко раскритиковал региональный Фонд капитального ремонта, который пожелал приобрести через сайт госзакупок внедорожник стоимостью 4,8 млн рублей. Как сообщается в карточке конкурса – поставка машины необходима для нужд некоммерческой организации. «Новогоднее» желание Фонда заметили областные СМИ, а затем уже и жители региона. Возмущенные люди пришли к Дрозденко в его Instagram и пожаловались на странную госзакупку.

Любопытную закупку нашли в областных СМИ. Фото: zakupki.gov.ru

- Вы можете на это как-то повлиять? В конце концов мы взносы на капремонт платим не для того, чтобы кто-то покупал себе черный внедорожник, - пишет житель области.

Фонд капремонта спустя 15 минут ответил, что ведет закупки за счет собственных средств, а деньги, которые поступают от собственников жилья, накапливаются на других счетах.

- Контроль за расходованием средств ведут надзорные органы, - заверили в Фонде.

Прения прошли на публике. Фото: instagram.com/drozdenko_au

Далее слово взял губернатор, отчитав подчиненных и напомнив, на чьи деньги они существуют.

- У вас нет собственных средств. Это средства области. Должность директора фонда сопоставима с председателем комитета, даже ниже. Есть придельный уровень. Его и придерживайтесь. Не будет отмены, будут другие кадры в Фонде работать, - резко ответил Александр Дрозденко.

Губернатор добавил, что подскажет Фонду капремонта машину поскромнее. Тем временем конкурс на покупку авто пока еще активен на сайте госзакупок. Окончание подачи заявок рассчитано на 24 ноября 2020 года.