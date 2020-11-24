В Санкт-Петербурге жюри математической олимпиады «подсунуло» школьникам неправильные ответы в интернете

Проведение олимпиады по математике обернулось скандалом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Забавная и немного скандальная история случилась в Санкт-Петербурге, где проходил районный этап школьной олимпиады по математике. Ее участники массово попались на списывании с интернета. Но суть в том, что неправильные ответы им «подсунули» сами члены жюри.

- Дети в школах писали районку (муниципальный этап) по математике. В отличие от всех прошлых лет и в силу специфики момента, - большая часть детей писала его в более-менее свободном режиме. Попросту говоря - можно было гуглить, - написал в своем Фейсбуке один из организаторов мероприятия Константин Кноп. - Как несложно догадаться, уже через 10 минут после старта олимпиады некоторые условия задач появились на одном сайте с мольбой «помогите решить».

А дальше было все самое веселое: через несколько минут ко всем задачам появились «вполне разумные» решения. Но оказалось, что все они были написаны...членами жюри - авторами задач. И все ответы были нарочно неверными.

- А вот теперь мы с нетерпением ждем второго акта марлезонского балета - дисквалификации всех участников, в чьих работах будут найдены эти решения, - сообщил Константин Кноп.

Жюри "подсунуло" неправильные ответы решившим списать школьникам. Фото: facebook.com/groups/mathevents

Позднее он отметил, что не стоит обвинять организаторов олимпиады в попустительстве. Никто из школьников не писал олимпиаду из дома. Раньше всех участников собирали в одной-двух школах, а в этом году по понятным причинам учащиеся сидели в своих школах. Разумеется, были инструкции про организацию наблюдения в кабинетах и про запрет пользования устройствами связи. Но децентрализация процесса привела к тому, что возможностей для жульничества стало больше.

- Сколько именно таких участников было (а также из каких они школ, классов и пр.), мы пока не знаем - что-то можно будет сказать только после завершения проверки работ. Это займет несколько недель.

Отметим, что некоторые родители школьников уже обвинили членов жюри в провокации. Тем не менее, от планов опубликовать информацию о результатах проверки в соцсетях, устроители не отказываются.