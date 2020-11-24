В Ленобласти показали, как будет выглядеть развязка с Мурманским шоссе в Кудрово

Проектирование развязки с Мурманским шоссе в Кудрово завершилось. Фото: скриншот видео / vk.com/pravitelstvo_lenobl

В Ленобласти показали, как будет выглядеть дорожная развязка на Мурманском шоссе в Южном Кудрово. Соответствующий проект уже готов, сейчас его отправили на экспертизу. Как сообщили в пресс-службе Правительства Ленинградской области, решение по нему будет принято до начала 2021 года. 3D-версию проекта развязки опубликовали на официальной странице региона в соцсети.

Напомним, что трассу планируется возвести в районе уже действующего съезда к торговому комплексу «Мега – Дыбенко». Как сообщили на странице Комитета по дорожному хозяйству Ленобласти в соцсети, проектом предусмотрено строительство нескольких улиц, проездов и съездов. Общая протяженность участка составит 2,6 километра. Возводить дорогу будут в два этапа. Сначала проведут спрямление Центральной улицы Кудрово до федеральной трассы на Мурманском шоссе. А затем займутся реконструкцией развязки с путепроводом непосредственно у торгового комплекса. На строительство нового участка запланировано пять лет. Известно, что 700 миллионов рублей в развязку вложит инвестор (торговые центры «Мега»).

Кроме того, проект включает в себя и благоустройство территории у будущей станции метро «Кудрово». Напомним, что ее тоже обещают построить в 2025 году. Ранее в ноябре этого года проведение конкурса на проектирование новой станции «оранжевой» ветки отложили. Теперь плановый срок – весна 2021 года.

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