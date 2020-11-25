В регионе стартует пилотный проект по раздельному сбору мусора

Если эксперимент пройдет успешно, опыт трех городов применят на всю область. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ленинградская область переходит на раздельный сбор мусора. Пока что в тестовом режиме. С декабря пилотный проект по сортировке отходов стартует в трех городах региона - Кингисеппе, Ивангороде и Луге. На контейнерные площадки в этих муниципалитетах установят по два дополнительных бака: один - для сбора пластика, второй - для стекла.

Для этого региональный оператор закупит 184 дополнительных контейнера. Планируется, что в Луге на базе уже существующих площадок появится 28 пунктов раздельного сбора мусора, в Кингисеппе - 39, в Ивангороде - 19. В пилотном проекте будут участвовать мусорные площадки, которые по техническим параметрам подходят для проведения эксперимента.

- Основная задача проекта - протестировать спрос, логистику и понять финансовые затраты регионального оператора на организацию раздельного сбора, - рассказал председатель регионального комитета по обращению с отходами Алексей Пименов. - Мы должны быть уверены, что внедрение раздельного сбора не повлияет на существующие тарифы.

Если эксперимент пройдет успешно, опыт трех городов применят на всю область.

Губернатор 47-го региона Александр Дрозденко подписал распоряжение о создании рабочей группы по разработке единой концепции обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). В начале октября Ленинградская область и Санкт-Петербург договорились о совместном решении проблемы. Регионы заключили соглашение о создании единого для двух субъектов оператора по обращению с отходами.

- Мы для себя приняли стратегию, что заводы, которые будут строиться в Ленинградской области, будут иметь как минимум двойной запас санитарных зон от ближайших населенных пунктов и тройной запас санитарных зон по возможным выбросам, - отметил Александр Дрозденко.

Соглашение между Ленобластью и Санкт-Петербургом полностью соответствует требованиям национального проекта «Экология».