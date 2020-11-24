Буйные пассажиры устроили разборку в самолете «Санкт-Петербург – Москва»

Самолет «Санкт-Петербург - Москва» задержался в Пулково из-за буйных пассажиров. Фото: Александр ГЛУЗ

Буйные пассажиры устроили потасовку в вечернем авиарейсе из Санкт-Петербурга в Москву. К счастью, конфликт разгорелся не в воздухе, а когда клиенты авиакомпании только-только начали проходить в самолет и занимать свои места. В пресс-службе аэропорта сообщили «Комсомолке», что рейс в итоге задержался на целый час.

- Вечером 24 ноября в аэропорту Пулково задержан рейс на вылет в Москву в аэропорт Домодедово. По расписанию самолет должен был вылететь в 20:10. Однако из-за поведения двух пассажиров вылет состоялся в 21:05. На борту находилось 145 пассажиров. Для решения ситуации пришлось привлечь сотрудников правоохранительных органов, - рассказали в пресс-службе ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы».

Добавим, что на работу Пулково инцидент никак не повлиял, аэропорт функционирует в штатном режиме. А вот буйных пассажиров «успокаивают» в отделении полиции.