Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 25 ноября 2020 года: Условия работы общепита в ТЦ и задержка поставок бесплатных лекарств

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 25 ноября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» собрала все важные и последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 25 ноября 2020 года. За прошедшие сутки в Северной столице выявили инфекцию еще у 3 179 горожан.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи диагностировали COVID-19 у 104 043 человек. Умерли от инфекции 5 053 горожан (+80 за сутки), а выздоровели 60 116 (+1 628), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

В Смольном посоветовали не хоронить раньше времени предприятия общественного питания, которых обязали закрыться после принятия новых ограничений. Оказывается, фуд-кортам и их коллегам можно работать на вынос при соблюдении определенных условий. Как сообщили в комитете по промышленной политике Северной столицы, для этого нужно полностью закрыть территорию заведения и даже кухню от посторонних лиц. Или же, как вариант, заиметь отдельный вход для посетителей, чтобы они не пересекались с людьми из ТЦ.

В Комздраве признали задержку бесплатных лекарств для больных коронавирусом, которые лечатся на дому. Оказалось, что вся Россия ринулась скупать одни и те же препараты. Задержки есть минимум в поликлиниках девяти районов города. Но к концу недели таблетки все же должны поступить в Санкт-Петербург в полном объеме.

Добавим, что в городе опять увеличилось число школьных классов, закрытых на карантин. Да и детей, перешедших на смешанный формат обучения, стало тоже больше.

Что касается Ленинградской области, то там общее число зараженных за время пандемии составляет уже 15 702 человек, из них у 204 инфекцию выявили за последние сутки. Полностью выздоровели 10 068 (+247), умерли 131.