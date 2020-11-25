Лекарства, обучение, волонтеры: самые важные вопросы о коронавирусе в Ленобласти

Коронавирус внес смуту в нашу привычную жизнь Фото: Олег ЗОЛОТО

Увы, но вторая волна коронавируса набирает обороты по всей России. В Ленобласти ситуация с заболевшими тоже сложная: ежедневно регистрируется порядка двухсот новых случаев.

В регионе делают все, чтобы избежать локдауна: активно используют систему «светофора», переводя районы из одной зоны в другую в зависимости от эпидемиологической обстановки, при этом не забывая решать вопросы, связанные с образованием, обеспечением лекарствами, выплатами и многим другим. Мы собрали самые важные вопросы о коронавирусе и отвечаем на них.

Как перевести ребенка на дистанционное обучение?

С 11 ноября в школах Ленобласти начали собирать заявления от родителей, которые хотят перевести детей на дистанционное обучение. С 16 ноября ученики приступили к занятиям онлайн. При этом ребята подключаются к очному занятию в школе и формально присутствуют на уроках, не теряя связи с учителем.

Воспользоваться такой возможностью может любая семья. Повторимся, достаточно написать заявление на имя руководства школы. Однако важно понимать: это не полноценное дистанционное обучение. Реальная учеба по-прежнему в приоритете. А если ребенок остался дома, за то, как он освоит школьную программу, отвечают родители.

- Родителям и законным представителям обучающихся предоставляется возможность выбора обучения вне образовательных организаций по семейным обстоятельствам, - подчеркивают в областном комитете по образованию. - При этом они обязаны нести ответственность за жизнь и здоровье своих детей, а также за обеспечение компьютерной техникой и наличие доступа в Интернет.

- На мой взгляд, эта форма достаточно демократична и удобна, - говорит губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. - Ученик может продолжить обучение со своим классом и слушать учителя, отвечать у экрана.

Пока что школы еще привыкают к новому формату и постепенно решают возникающие проблемы. Так, в Мурино в одной из школ вместо обычной доски пришлось подключить интерактивную, чтобы было видно, что пишет учитель, а в Кингисеппском районе для тех, кто написал заявление, составили отдельное расписание. Основные предметы школьники проходят вместе с одноклассниками, все остальное изучается на онлайн-платформах.

Оставить дома можно не только школьника, но и воспитанника детского сада Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным на 23 ноября, возможностью временного дистанционного формата воспользовалось более девятисот учащихся в пятнадцати школах Ленобласти. Это не очень большой процент, но количество ребятишек, которые учатся из дома, все же постепенно растет.

КСТАТИ

Обратите внимание, оставить дома можно не только школьника, но и воспитанника детского сада. В таком случае за ним закрепят место, а плату за услуги взимать, пока малыш не ходит в садик, не будут. В свою очередь льготным категориям учащихся, которые остались дома, будет выдан продуктовый паек.

Как получить бесплатные лекарства от коронавируса?

В Ленобласти создали неснижаемый запас препаратов для лечения коронавируса, его хватит на срок от трех до шести месяцев. При этом пациентам с легкой формой заболевания лекарства будут выдавать дома. Как будет организован процесс, рассказали в областном комитете по здравоохранению.

Во-первых, чтобы получить бесплатные лекарства, необязательно дожидаться положительного теста. Пациентам с подозрением на ковид по назначению врача препараты тоже положены.

Во-вторых, в аптеку ходить не надо. Как пояснили в комитете, выдача лекарств будет организована на дому сразу после постановки диагноза.

Что будут выдавать? Решит лечащий врач в зависимости от состояния пациента. Как уточнили в ведомстве, среди препаратов, которые могут быть назначены бесплатно, фавипиравир, гидроксихлорохин, умифеновир, ривароксабан, парацетамол, интерферон альфа, антибиотики.

В регионе есть запас медикаментов Фото: Олег ЗОЛОТО

Я хочу помочь, куда обращаться?

В середине октября Ленинградские волонтеры проекта #МыВместе возобновили работу с людьми из группы риска при COVID-19. Они ходят за продуктами, покупают лекарства, гуляют с собаками тех ленинградцев, которые вынуждены остаться дома на карантине или самоизоляции.

Заявки принимают по телефону горячей линии (номер мы напишем чуть ниже. - Прим. ред.). Он уже известен всем по первой волне.

Но куда обращаться тем, кто не нуждается в помощи, а хочет сам ее оказывать? Стать волонтером проекта просто. Нужно зарегистрироваться в единой информационной системе в сфере развития добровольчества dobro.ru. Там пройти обучение в онлайн-режиме и получить инструкцию.

А что с выплатами - надо ли их продлевать?

Если срок назначенной вам ежемесячной меры социальной поддержки истекает в период с 1 октября по 31 января, то она будет автоматически продлена до 1 марта. Документы, подтверждающие право на их получение, сейчас предоставлять не нужно. Это сделано, чтобы люди, имеющие право на льготы, лишний раз не выходили из дома для подачи документов.

- Тем, кто уже предоставил подтверждающие документы в октябре или ноябре, выплаты будут назначены в обычном порядке на 12 месяцев, - сообщили в комитете по социальной защите населения Ленобласти.

Кстати, один из самых частых вопросов, связанных сейчас с социальными выплатами: почему они приходят позже обозначенных сроков?

Как объяснили в областном правительстве, это связано с банками, в которых обслуживаются ленинградцы. При назначении выплат указывается дата, когда пособия перечисляют на счета. А вот реально поступить на них деньги могут в срок от трех до четырнадцати дней.

КОНКРЕТНО

Чтобы уточнить дату перечисления пособий и выплат, можно позвонить в филиал Центра социальной защиты населения по месту жительства либо по бесплатному номеру информационно-справочной службы 8-800-350-06-05.

Телефоны филиалов центра указаны на сайте https://cszn.info

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Единая горячая линия: 8-800-200-01-12.

По вопросам организации оказания медицинской помощи в регионе (круглосуточно): 8 (812) 403-06-03.

По вопросам оказания помощи пожилым ленинградцам с покупкой продуктов, лекарств и оплатой услуг ЖКХ: 8-800-200-34-11. Также есть своя горячая линия в каждом районе, уточнить номера можно на сайте lenobl.ru в разделе «Минус коронавирус».

По вопросам трудоустройства, задержки выплаты зарплаты, приостановки деятельности предприятий: 8-800-350-47-47.

По вопросам защиты прав потребителей и благополучия человека (круглосуточно): 8-800-555-49-43.

Областной Фонд поддержки предпринимательства (круглосуточно): 8-800-302-08-13.