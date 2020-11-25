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«Все народы должны понимать друг друга»: В РГПУ имени А.И. Герцена прошел круглый стол, посвященный русскому языку

Его участниками стали в том числе члены Совета при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям
Елена ДЕГТЯРЕВА
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Главной темой обсуждения стали вопросы сохранения русского языка как языка межнационального общения. Фото предоставлено организаторами.

Главной темой обсуждения стали вопросы сохранения русского языка как языка межнационального общения. Фото предоставлено организаторами.

Почему важно бережно относиться к русскому языку и каковы тенденции его развития за пределами России - об этом и о многом другом 18 ноября поговорили на круглом столе, организованном комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. Встреча прошла в университете имени Герцена и продлилась почти четыре часа. Главной темой обсуждения стали вопросы и практики сохранения русского языка как языка межнационального общения.

- Приоритетом государственной национальной политики в Ленинградской области, требующим особого внимания государственных органов и органов местного самоуправления, является, в том числе сохранение русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения, а также родного языка для русского народа и многочисленных представителей других народов России, проживающих в Ленинградской области, - подчеркнула председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак.

Как отмечает член Совета при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям Равшанбек Курбанов, русский язык является связующим звеном между многими культурами и позволяет представителям разных народов лучше понимать друг друга.

- Я рос в Узбекистане и учился в русской школе, где узбекский язык был вторым, - говорит он. - Мои родители всегда говорили на русском, только в семье - на узбекском. Мы же раньше были одной страной, и, конечно, все должны понимать друг друга. Как я могу поговорить, к примеру, с азербайджанцем, не зная его родного языка? На русском, конечно, который, бесспорно, стал для всех нас объединяющим.

В ходе встречи участники сошлись во мнении, что сейчас, когда жизнь региона представляет собой совокупность самых разных культур, проведение подобных круглых столов, посвященных сохранению русского языка, особенно актуально.

Не меньше значит и образование. На круглом столе были представлены эффективные модели обучения русскому языку, которые теперь станут общедоступными. Кроме того, большое внимание будет уделено преподаванию русского языка как иностранного.

БИЗНЕС-ПРЕССЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

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