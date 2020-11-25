«Все народы должны понимать друг друга»: В РГПУ имени А.И. Герцена прошел круглый стол, посвященный русскому языку

Главной темой обсуждения стали вопросы сохранения русского языка как языка межнационального общения. Фото предоставлено организаторами.

Почему важно бережно относиться к русскому языку и каковы тенденции его развития за пределами России - об этом и о многом другом 18 ноября поговорили на круглом столе, организованном комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области. Встреча прошла в университете имени Герцена и продлилась почти четыре часа. Главной темой обсуждения стали вопросы и практики сохранения русского языка как языка межнационального общения.

- Приоритетом государственной национальной политики в Ленинградской области, требующим особого внимания государственных органов и органов местного самоуправления, является, в том числе сохранение русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения, а также родного языка для русского народа и многочисленных представителей других народов России, проживающих в Ленинградской области, - подчеркнула председатель комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лира Бурак.

Как отмечает член Совета при Губернаторе Ленинградской области по межнациональным отношениям Равшанбек Курбанов, русский язык является связующим звеном между многими культурами и позволяет представителям разных народов лучше понимать друг друга.

- Я рос в Узбекистане и учился в русской школе, где узбекский язык был вторым, - говорит он. - Мои родители всегда говорили на русском, только в семье - на узбекском. Мы же раньше были одной страной, и, конечно, все должны понимать друг друга. Как я могу поговорить, к примеру, с азербайджанцем, не зная его родного языка? На русском, конечно, который, бесспорно, стал для всех нас объединяющим.

В ходе встречи участники сошлись во мнении, что сейчас, когда жизнь региона представляет собой совокупность самых разных культур, проведение подобных круглых столов, посвященных сохранению русского языка, особенно актуально.

Не меньше значит и образование. На круглом столе были представлены эффективные модели обучения русскому языку, которые теперь станут общедоступными. Кроме того, большое внимание будет уделено преподаванию русского языка как иностранного.