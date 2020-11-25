Счастье в деталях: Как застройщики ищут ключик к сердцу покупателей

В жилом квартале «Новое Горелово» инфраструктура появляется одновременно с домами. Фото: СК “ЛенРусСтрой”.

ВСЕ ДЕЛО В ДЕТАЛЯХ

Каждый человек в глубине души хочет ощущать себя особенным, не таким, как все. Проще всего сделать это с помощью вещей: купить новый телефон, машину или квартиру. Тем более предложений для смелых и дерзких - тех, кто думает иначе и хочет большего, - на рынке хоть отбавляй! Мы стремимся к совершенству, сравниваем фишки и пытаемся примерить их на себя, а производители придумывают все новые уникальные возможности, чтобы завоевать наше внимание и расположение. И мало кто задумывается, действительно ли нам необходимо несколько камер на смартфоне, дистанционное управление машиной и поющий фонтан во дворе дома.

- В том, чтобы выделяться и быть лучше других, ничего плохого нет, но иногда в стремлении к идеалу мы начинаем забывать о базовых вещах, которые делают нашу жизнь удобной и приятной. А ведь это не какие-то экзотические решения, это то, с чем мы сталкиваемся ежедневно. Если мне удобно заходить в подъезд, не страшно в лифте, не раздражает цвет стен, меня устраивает планировка и работа управляющей компании, рядом есть магазин и школа - это и есть то самое комфортное проживание, о котором сегодня так много говорят и которое далеко не все себе представляют. Поэтому в наших домах мы все эти моменты учитываем еще в процессе проектирования, - говорит заместитель генерального директора строительной корпорации «ЛенРусСтрой» Максим Жабин. - Своей команде я всегда говорю: «Прежде чем строить что-то великое и интересное, давайте научимся хорошо делать базовые вещи, которые сделают наших жителей чуть счастливее».

ОТ МОДЫ - К ТРЕНДАМ

А ведь правда: глядя на рекламные проспекты, кажется, что комфорт - это чашка кофе на собственной террасе или вид из панорамного окна. В жизни все проще: если ты живешь вдали от центра, то тебе важнее, чтобы рядом были садики и школы, места для прогулок, не только магазины, но и, к примеру, кафе, ресторан. В жилом квартале «Новое Горелово» все это есть. Инфраструктура здесь появляется одновременно с жильем: уже работает детский сад, в декабре будет сдана школа на 550 мест. Летом началось строительство еще одной школы уже на 640 мест и садика на 280, их планируют сдать к концу следующего года. И это не все: застройщик безвозмездно передал администрации Ленобласти участок под строительство поликлиники, а администрации Виллозского поселения - землю под строительство спортивного стадиона и Дома культуры. Это и есть те базовые и правильные вещи, которые делают нашу жизнь комфортнее.

Впрочем, только ими в «Новом Горелово» не ограничиваются. Местной достопримечательностью уже стала променад-аллея - полукилометровый бульвар, на котором высажены крупномерные деревья, обустроены места для отдыха, зоны для игр, работает красивая подсветка. Гулять сюда приходят не только местные жители, но и обитатели соседних кварталов. Еще одна фишка - плейхаб со спортплощадками, качелями, тренажерами и веревочным спортивно-игровым комплексом, любимым местом детей и взрослых. А ведь изначально такие общественные пространства застройщик - компания «ЛенРусСтрой» и не планировал. Модно, но нужно ли? Однако со временем понял, что новому микрорайону они необходимы. Опрос жителей показал, что променадаллея и плейхаб не только совпали с ожиданиями жильцов, но даже превзошли их.

- Возможно, такие вещи не совсем типичны для проектов, которые строятся в спальном районе, но именно они помогают создать ту самую среду, в которой люди хотят жить, чтобы в своем районе можно было не только спать, но и отдыхать, развиваться, - продолжает Максим Жабин. - Развивая наши проекты, мы идем поступательно, опираясь на собственный опыт, отзывы жителей. Очень надеемся, что когда-нибудь уже не мы будем задавать тон, а наши жители будут участвовать в создании комфортной среды.