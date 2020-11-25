Суда на воздушной подушке разрешили в Ленинградской области

Вот так выглядит аэробот. Фото: МЧС Ленобласти

С 16 ноября 2020 года на водных объектах Ленинградской области закрылась навигация для маломерных судов, но до становления льда еще долго. Как же быть тем, у кого есть жилье на островах, а мостов нет? Не один год люди обращались в администрации районов.

Сейчас вопрос решен: из-под запрета вывели суда на воздушной подушке и аэроботы. Об этом в ходе онлайн-пресс-конференции, посвященной обеспечению безопасности на водоемах региона и итогам навигации в 2020 году, сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам главного управления МЧС России по Ленинградской области Геннадий Корсунов.

Фото: МЧС Ленобласти

По его словам, теперь владельцы маломерных судов особой конструкции - на воздушной подушке и аэроботы - могут пользоваться ими и в зимний период на водных объектах, расположенных на территории региона. При этом они должны иметь соответствующее освидетельствование, быть зарегистрированными и иметь удостоверение на управление маломерным судном.

- Решение было принято в связи с тем, что жители островов в Выборгском и Волховском районах при круглогодичном проживании были лишены возможности добраться до материка после закрытия навигации маломерных судов, - пояснил Геннадий Корсунов. - Это будет стимулировать судовладельцев, а также органы самоуправления приобретать суда для круглогодичного использования и обеспечения связи между островами и материком.

К слову, в Северной столице уже запрещено выходить на ледовое покрытие, в Ленобласти ограничения пока не вводили.

Фото: МЧС Ленобласти

Хоть в 47-м регионе области с введением запрета пока не спешат, лучше быть всегда начеку. Геннадий Корсунов привел статистические данные, согласно которым количество происшествий в 2020 году составило 116, а за аналогичный период 2019 года 143. К сожалению, за этот год на воде погибло 104 человека, в прошлом году - 109. Инспекторами ГИМС было проведены 865 мероприятий по контролю, в ходе которых выявлено 1224 нарушения.

В своем выступлении начальник поисково-спасательной службы Ленинградской области Сергей Кукушкин отметил, что большинство происшествий можно предотвратить, и призвал не нарушать действующие правила и запреты. Причем не только в зимнее время.

КСТАТИ

Кроме того, главный государственный инспектор по маломерным судам Ленобласти поделился планами на период открытия навигации в будущем году, когда вступят в силу сразу три приказа МЧС России, касающиеся новых правил безопасности на водных объектах. Все они утверждают ряд правил, обязательных для соблюдения гражданами, юрлицами и индивидуальными предпринимателями, направленных на их безопасность. Это правила пользования пляжами, правила пользования маломерными судами на водных объектах и Правила пользования базами (сооружениями) для стоянок маломерных судов. Разработчики приказов особое внимание уделили вопросам безопасности несовершеннолетних.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Всего с 1 января по 18 ноября 2020 года зарегистрировано 116 происшествий на водных объектах.

В прошлом году за аналогичный период таких случаев было больше - 143.

НА ЗАМЕТКУ

При чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по телефонам 112 или 101. Также в областном главке МЧС круглосуточно действует телефон доверия 8 (812) 579-99-99.

В этом году в Систему 112 Ленинградской области поступило более 19 тысяч обращений по СМС.

Люди с нарушениями слуха и речи вызывают скорую помощь, полицию и другие экстренные службы Ленинградской области при помощи СМС-сообщения на номер 112.

В текстовом сообщении на номер 112 необходимо указать причину обращения, данные о времени и месте происшествия, фамилию, имя и отчество заявителя, а также данные о тех, кому требуется помощь и их состоянии.

Сервис оптимизируется с учетом пожеланий заявителей. Сейчас он предназначен прежде всего для людей с ограниченными возможностями по здоровью. Остальным рекомендуется вызывать экстренные службы только с помощью телефонного звонка. Работу Системы-112 Ленинградской области обеспечивает ГКУ ЛО «Региональный мониторинговый центр».

КАК ПОГОДКА?

За окном выпал первый снег, дни все короче и холоднее, а все потому, что до прихода календарной зимы осталось меньше недели. Сколько еще продержится плюсовая температура и чего нам ждать этой зимой, рассказал главный синоптик Гидрометцентра Санкт-Петербурга Александр Колесов.

- Прошлая экстремально теплая зима, когда не было практически снега, не должна повториться, - сразу заверил специалист.

Первые две декады декабря окажутся относительно теплые. Фото: Олег ЗОЛОТО

Но обо всем по порядку.

- Конец ноября будет напряженным: повышение температуры воздуха до 5-10 градусов с дождем и снегом, - отметил синоптик. - Пройдут осадки в виде снега. В районе Финского залива будет немного теплее - сказывается влияние Балтики. Но за Волховом, на востоке Ленинградской области, ожидается зимняя погода. Снежного покрова окажется больше в восточных районах, чем на западе.

Ледостав на реках и Ладожском озере, по его словам, появится в третьей декаде ноября - начале декабря. На Финском заливе чуть позднее.

- Продолжается влияние циклонов, которые сейчас будут активно смещаться с Атлантики в наши районы и вносить неустойчивую погоду. При подходе циклонов может идти снег, повышаться температура воздуха, усиливаться ветер, порывы до 15-20 метров в секунду, - отметил эксперт. - В акватории Финского залива ветер будет еще сильнее - до 20-23 метров в секунду.

Что касается зимы в Ленинградской области, то погода будет переменчивой. В декабре, по мнению Александра Колесова, продолжится влияние циклонов.

- Изначально по составленному прогнозу температура должна быть на 1-2 градуса выше нормы в каждом зимнем месяце. Сейчас, уточняя прогноз, мы видим, что будет не на 1-2, а даже на 2-4 чуть теплее, - говорит синоптик.

Итак, первые две декады декабря окажутся относительно теплые. Температура воздуха - более близкая к нулю: в ночные часы -4…+1 градус, в дневные часы от -1 на востоке до +4 на заливе. В третьей декаде ждем отрицательную температуру: в дневные часы -7…-2 градуса, а в ночные даже до -12…-8.

- В целом декабрь планируется теплым. Ожидается много осадков - 100-150 процентов - преимущественно в виде снега, - завершил синоптик.

Устойчивая зима, как констатирует Колесов, начнется ближе к Новому году. Так что, возможно, праздничную ночь будем встречать под снегопадом, а не под дождем.