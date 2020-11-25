Кто шагает дружно в ряд? Наш студенческий отряд!

Студенческие отряды ушли в небытие. Возродились они в начале нулевых. ФОТО: vk.com/rso47

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

Студенческие отряды появились еще в СССР - в Стране Советов они были обязательной частью жизни комсомольцев. В Ленинграде первые отряды возникли в конце 40-х годов прошлого века - тогда ленинградские студенты помогали строить Алакусскую гидроэлектростанцию. Эстафету подхватили студенты МГУ: в 1958 году они осваивали целину и строили необходимую инфраструктуру в Северном Казахстане. Ну а потом студенческие отряды стали создавать по всей стране. Ребята уезжали в удаленные регионы, проходили учебную практику и трудились на так называемых ударных стройках. Только за советский период в отрядах побывало около 13 миллионов человек. Они помогали возводить Байкало-Амурскую магистраль, Саяно-Шушенскую ГЭС, разрабатывали нефтяные месторождения в Тюменской области.

После распада СССР студенческие отряды ушли в небытие. Возродились они в начале нулевых, но организовывать работу пришлось практически с чистого листа.

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

- Мы регулярно приглашаем молодых и активных ленинградцев на работу в отрядах по разным направлениям - педагогика, медицина, строительство, сфера обслуживания и сельского хозяйства, - говорит руководитель Ресурсного добровольческого центра Ленинградской области Прасковья Васильева. - Такая работа позволяет студентам получить дополнительные профессиональные навыки, решить вопрос с занятостью на летний период, пройти производственную практику, а также найти новых друзей и побывать в разных городах нашей страны.

Каждое лето добровольцы, вступившие в тот или иной отряд, отправляются в разные уголки страны. Сельскохозяйственные команды помогают убирать урожай, сервисные - обслуживать различные мероприятия, педагогические - работать с детьми. Ребята так проходят летнюю практику или просто занимаются полезной деятельностью. Но и в течение года студенты не забывают о своей миссии - участвуют в различных мероприятиях по своим направлениям.

ЗА РОМАНТИКОЙ ИЛИ ДЕНЬГАМИ?

Что заставляет сразу после учебы и изнурительных сессий окунуться в трудовые будни? Раньше молодым людям было достаточно романтики и осознания, что они помогают развиваться стране. Сегодня добавился и финансовый интерес.

- Я люблю море и хочу ездить туда как можно чаще. И возиться с детьми тоже люблю, поэтому работа вожатой в детском лагере для меня стала настоящей находкой. Тем более что за это еще и платят! - рассказывает студентка Екатерина Еременко. - К сожалению, в этом году планы пришлось изменить, но зато я открыла для себя новые возможности отдыха и развития на территории области. Даже не думала, насколько это может быть интересно.

А вот участники медицинских студенческих отрядов, наоборот, работой были загружены и о деньгах, кстати, практически не думали.

- Мы помогали медицинским организациям, пожилым людям, работали как волонтеры. Лично я начинала просто как волонтер, а потом решила вступить в студенческий отряд. Зачем? Помогая людям, чувствуешь, что живешь не зря, что ты нужен. Уверена, добро обязательно к тебе вернется, поэтому хочется делать его как можно больше, - говорит студентка Ленинградского университета имени Пушкина Оксана Шульгина.

РАБОТА НА ПЕРСПЕКТИВУ

Многие работодатели признаются: если в резюме указано «был в составе студотряда», они готовы дать кандидату дополнительные очки.

- Дело даже не в полученном опыте, например, на строительных объектах. Если человек работал в студотряде, значит, он инициативный, небезразличный, дисциплинированный, ответственный, и самое главное - умеет работать в команде, а это сегодня самое ценное качество для сотрудника любой компании, - говорит специалист отдела по подбору кадров крупной строительной компании Алексей Симкевич.

ФОТО: vk.com/rso47

НА ЗАМЕТКУ

Как присоединиться?

Прежде всего нужно узнать, есть ли в университете представители этого движения или обратиться в отделение «Российские студенческие отряды» Ленинградской области. Выбор направления зависит от факультета, но есть и универсальные сферы, которые подойдут всем, например, сельскохозяйственная, сервисные. Кандидату нужно подать заявление и заполнить анкету. Сделать это можно на сайте.

ВОПРОС ДНЯ

А вы состояли в студенческих отрядах?

Александр СОКОЛОВ, заслуженный строитель, почетный гражданин города Тосно:

- В середине 70-х я ездил строить железную дорогу в Коми. В месте, где мы работали, в радиусе тридцати километров не было ни души. Комары, гнус, спать было невозможно. Но все равно это была романтика! Новые места, приключения. Поездка в Турцию или Тайланд с этим точно не сравнится!

Евгений РОДКИН, член Ассоциации психологов Ленинградской области:

- Лично я в студенческом отряде не состоял, поскольку в начале нулевых в моем университете их просто не было. Но я думаю, что это отличная возможность для молодых ребят примерить на себя взрослую жизнь, научиться жить в коллективе, попробовать реализовать свои замыслы, понять, наконец, себя - готов ты помогать людям, работать на благо общества или нет? Поверьте, лучше разобраться с этим в начале жизни!

Юрий АЛЕКСАНДРОВ, реставратор Тихвинского краеведческого музея:

- Мне повезло, студенческие отряды были восстановлены, когда я учился на третьем курсе. Это был невероятный и ценный опыт общения, дружбы, знакомств и путешествий. Думаю, в студенческом отряде должен побывать каждый молодой человек, потому что это отличная возможность проверить и проявить себя в работе, будь то труд волонтера, строителя или фермера.

Ирина КИРИЛЛОВА, учитель технологии школы № 1 Всеволожского района:

- Сама я в студенческих отрядах не состояла, но, думаю, это очень полезная практика. Нынешняя молодежь не очень любит заниматься физическим трудом, но у них есть потребность в общественной деятельности, им важно признание. Думаю, это можно использовать на пользу государству, стране.

Елена НИКИТИНА, студентка Государственного института экономики, финансов, права и технологий, Гатчина:

- Для меня студенческие отряды - это прежде всего самая романтичная пора, студенческая любовь! Даже в самом серьезном деле можно найти романтику.