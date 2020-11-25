3 шага к удачной покупке

Прислушайтесь к советам, чтобы быть довольными своими «квадратами». Фото: Олег ЗОЛОТО

Решение купить квартиру никогда не возникает спонтанно, все-таки это не новый телевизор или мебель. Поиском жилья люди начинают заниматься тогда, когда они для этого созрели. Но какой бы ни была причина покупки недвижимости, ее выбор - это повод для обоснованных сомнений, внимательного анализа и взвешивания фактов. Не ошибиться с окончательным решением вполне реально, если знать основные критерии качества и удобства будущего жилья. Расскажем о некоторых из них.

ДУМАЕМ О СЕБЕ

Спросите себя, что для вас важно и от чего вы не хотели бы отказываться? Для наглядности можно составить список из самых важных пунктов и тех, которыми можно пожертвовать.

- Представьте, как проходят ваши стандартные будний и выходной дни: что вы делаете утром, сколько времени вы готовы потратить на дорогу до работы, чем вы и члены вашей семьи занимаетесь в свободное время. Тогда вы поймете, нужна вам большая гостиная или нет, что лучше - просторная спальня или отдельный кабинет, переживете вы отсутствие рядом парка или он должен быть обязательно. Не забывайте о перспективах хотя бы на три - пять лет вперед. Планируете детей? Сразу смотрите, где сделаете детскую. Собираетесь сдавать жилье? В первую очередь оценивайте его транспортную доступность, - советует риелтор Анна Масычева.

ОЦЕНИВАЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ

Для современного человека безопасность - принципиально важный критерий выбора жилья. Обеспечить удобство и безопасность, причем не только в самой квартире, но и в парадном, во дворе, на парковке, помогают умные технологии.

- Обратите внимание, из чего складывается безопасность среды в вашем жилом комплексе. Например, за спокойствие жителей в проектах «Аквилона» отвечают умные системы inHOME, - говорит директор по маркетингу группы «Аквилон» Надежда Зотова. - Система inHOME устанавливается в каждой квартире. Она синхронизирована с датчиками защиты от дыма, протечек и проникновений. Если случится нештатная ситуация - протечет кран или датчик зафиксирует задымление, - система мгновенно отправляет сигнал на телефон владельца и в управляющую компанию. Такое оборудование мы устанавливаем как в домах бизнес-класса, так и в комфорте, например, в ЖК «Аквилон SKY» в Невском районе. Кроме того, каждое окно мы оборудуем защитными детскими замками, что особенно актуально для родителей с маленькими детьми. Входы в парадные и на территорию ЖК оборудованы видеодомофонами и системами контроля доступа. Во дворах ведется видеонаблюдение без слепых зон. Территорию патрулирует вневедомственная охрана.

ТЕСТИРУЕМ ПЛАНИРОВКУ

От грамотно подобранного решения напрямую зависит ваше удобство. Чем продуманнее планировку вы выберете, тем приятнее вам будет жить в новой квартире. И не надо думать, что ваш выбор ограничен количеством метров и числом комнат.

- В квартире может быть несколько сценариев в зависимости от того, кто в ней живет. Мы стараемся предусмотреть максимум жизненных ситуаций, с которыми может столкнуться семья, и в зависимости от них создаем планировки. Представляем, удобно ли в новой квартире будет принимать гостей, ужинать, собираться в школу и на работу. А затем решаем, как расположить комнаты, где можно будет поставить мебель (и какую), где и как разместить сантехнику и розетки, - говорит заместитель генерального директора СК «ЛенРусСтрой» Максим Жабин. - Кстати, после того, как наши проектировщики поставили себя на место жильцов, у них появилась идея разместить колясочные не внизу, в общем холле, а на каждом этаже в специальном помещении.

Если есть возможность, обязательно посетите шоурум, тогда можно будет «примерить» планировку квартиры на себя. Кстати, в ЖК «Новое Горелово» открыт специальный демоэтаж, который состоит из шоурума сразу на пять квартир. Важно, что жилье сдается с отделкой, ведь многие сегодня покупают квартиру в ипотеку и не все могут после первого взноса потратиться еще и на ремонт.