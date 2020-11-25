Окружение новостроек: смотрим, оцениваем, выбираем

Новое жилье в современном доме - это прекрасно, но еще недостаточно для полноценной и счастливой жизни. Фото: Олег ЗОЛОТО

ВСЕ, ЧТО НУЖНО

Новое жилье в современном доме - это прекрасно, но еще недостаточно для полноценной и счастливой жизни. Новоселам жилая инфраструктура так же важна, как и стены дома, поэтому рядом с жильем должны быть садики, школы, магазины, остановки общественного транспорта, особенно если дом находится в районе новой застройки.

- Уровень комфорта в жилом комплексе напрямую зависит от его обеспеченности инфраструктурой - транспортной, социальной, торгово-развлекательной, - говорит директор по маркетингу группы «Аквилон» Надежда Зотова. - Этот же фактор определяет инвестиционную ценность недвижимости. Квартиры в развитых районах с пешим доступом к инфраструктуре всегда будут расти в цене, поэтому покупателям нужно тщательно изучить окружение будущего дома, а также объекты и сервисы, которые девелопер построит внутри самого жилого комплекса.

Вопрос в том, как понять, точно ли построят социальную и торговую инфраструктуру и когда? Желательно ведь не через несколько лет после заселения.

- В Петербурге гарантом того, что соцобъект будет построен, является соглашение между девелопером и Комитетом имущественных отношений, - продолжает Надежда Зотова. - Например, наша компания возводит муниципальный детский сад на 180 мест в пяти минутах ходьбы от жилого комплекса «Аквилон SKY» в Невском районе Санкт-Петербурга. Детскую инфраструктуру мы дополним общественными пространствами: в самом жилом доме появится клуб для детей «Аквилон Kids». Компания полностью подготовит помещение: выполнит отделку, укомплектует мебелью и игрушками и передаст клуб в собственность жителям. По такому же принципу «Аквилон» подарит жителям и спортивный зал.

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

В проектах комплексного освоения территорий инфраструктура должна строиться вместе с жильем, но иногда новоселы годами ждут обещанные садики и школы. Тут многое зависит от подхода застройщика. Показательный пример: на границе Петербурга и Ленобласти, в Ломоносовском районе, за несколько лет буквально с нуля вырос целый населенный пункт - Новогорелово. С дорогами, социальными объектами, магазинами и прочей необходимой инфраструктурой.

- Прежде чем начать строительство жилья, мы прошли большой путь: подготовили генеральный план, поскольку раньше это были сельскохозяйственные земли, провели слушания, соблюли регламенты, заложили всю необходимую инфраструктуру - транспортную, социальную, общественную. Также мы заранее провели инженерные коммуникации и построили пожарное депо, - говорит заместитель генерального директора СК «ЛенРусСтрой» Максим Жабин.

Зато жить здесь действительно удобно: из поселка предусмотрено несколько выездов к разным трассам, дома стоят на комфортном расстоянии друг от друга, внутриквартальные проезды широкие, крупные объекты инфраструктуры вынесены в отдельную зону.

- Жилье, садики, школы мы строим одновременно, - продолжает Жабин. - На территории «Новое Горелово» один садик уже работает, в декабре будет сдана школа на 550 мест, а через год откроют двери еще одна школа и детсад. Также мы безвозмездно передали земельные участки под строительство поликлиники, полноразмерного стадиона и Дома культуры. Их возведением займутся муниципальные и областные администрации.

Кстати, современный покупатель обращает внимание не только на обязательный набор инфраструктуры - садики, школы, дороги. Многим сегодня важно, чтобы рядом с домом было что-то для души. Застройщики это понимают, поэтому строят не только обязательные объекты. К примеру, в ЖК «Новое Горелово» недавно открылась променад-аллея длиной около 500 метров и плейхаб - игровое пространство для детей и взрослых. А на дворовой территории жилого комплекса «Аквилон SKY» застройщик планирует создать многофункциональный парк отдыха с двумя живописными скверами для тихих прогулок, разновозрастными детскими и спортивными площадками, беговой дорожкой.