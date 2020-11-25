«Дети просят папу вернуться»: названа причина смерти основателя музеев «Дом вверх дном» Александра Донского

Александр Донской умер в ночь с 22 на 23 ноября. Фото: СОЦСЕТИ

Стала известна официальная причина смерти Александра Донского – основателя аттракционов «Дом вверх дном», «Внутри человека» и «Музей магии». Об этом «КП-Санкт-Петербург» в среду, 25 ноября, рассказал его отец, Александр Донской-старший.

- В патологоанатомическом заключении сказано – «отек мозга на фоне малярии», - сообщил мужчина. – Про коронавирус не написано ни слова.

Напомним: ранее Александр Донской-старший предполагал, что его сын мог умереть из-за неправильно поставленного диагноза. До того, как заболеть, он с семьей отдыхал в Занзибаре и подхватил там малярию, которую российские врачи позже приняли за коронавирус SARS-CoV-2. Когда ошибка вскрылась, было уже поздно – пока Донскому-младшему, который на тот момент находился в Ижевске, везли лекарство, он скончался.

Согласно заключению патологоанатома, причиной смерти Александра стал отек мозга на фоне малярии. Фото: СОЦСЕТИ

- Сейчас мы решаем вопрос с похоронами, - признался отец Александра. – Уже ясно, что они пройдут в четверг, 26 ноября, в Архангельске. Саша здесь родился, очень любил этот город. Постоянно приезжал сюда отдыхать. Я помню, даже журил его – «ну что ты в эту даль едешь, тут же нету ничего?!». А он только смеялся в ответ.

По словам Донского-старшего, пока не ясно, будут ли его сына хоронить в гробу или кремируют. Болезнь обезобразила молодого человека – из-за отека его лицо вздулось и увеличилось в размерах.

У Александра остались жена и двое детей, оба мальчики. Им, рассказывает Донской-старший, уже сказала, что папы больше нет.

- Психолог спросил, хотят ли они попрощаться, - вспоминает мужчина. – Они сказали, что да, хотят. Но все равно, конечно, они до сих пор не до конца понимаю, что происходит. Нарисовали папе рисунки, написали письмо – «возвращайся скорее!». Теперь вот просят ему отдать.

Будут ли приниматься какие-то меры в отношении врачей, которые допустили ошибку, пока не известно.

По словам отца, Александр любил путешествовать, но всегда возвращался в родной Архангельск. Фото: СОЦСЕТИ

- Я встретил женщину, которая оказалась в похожей ситуации, - рассказывает Александр Донской. – Теперь вот мы думаем создать фонд помощи больным малярией. Не знаю, получится ли что-то из этой идеи, но по крайней мере стоит попытаться.

Напомним: на момент смерти Александру Донскому-старшему было 29-ть лет. Ранее его отец подробно рассказал «КП-Санкт-Петербург» о том, как произошла ужасная трагедия.

КОМПЕТЕНТНО

Алексей Яковлев, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и дерматовенерологии СПбГУ, доктор медицинских наук, профессор:

- Вопрос «можно ли было спутать малярию и коронавирус?» в данном случае звучит не просто некорректно - это как будто вопрос из 19-го века, не меньше. Спутать ничего нельзя хотя бы по той причине, что существуют методы лабораторной диагностики обеих этих болезней - и если этими методами грамотно воспользоваться, вероятность ошибки будет крайне низкой. Поэтому уместнее здесь спросить, была ли в принципе эта диагностика проведена. А если не была - особенно с учетом того, что пациент прибыл из Занзибара - то почему.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Врачи просто убили моего сына»: основатель «Дома вверх дном» и «Музея иллюзий» мог умереть из-за ошибочного диагноза «коронавирус»

По словам отца Александра Донского, его сына пытались лечить от COVID-19, в то время как его организм уничтожала совершенно другая болезнь (подробности)