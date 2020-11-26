Коронавирус в Санкт-Петербурге, последние новости на 26 ноября 2020 года: Открытие новых корпусов госпиталя в «Ленэкспо» и общее число медиков, борющихся с инфекцией

"Комсомолка" собрала последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге на 26 ноября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

«Комсомолка» по традиции подготовила все последние новости о коронавирусе в Санкт-Петербурге, в этот раз черед актуальной информации на 26 ноября 2020 года. За прошлый день в Северной столице выявили инфекцию еще у 3 421 горожанина. Рост заболеваемости, увы, продолжается. Смольный оперативно готовит к открытию еще 4 корпуса госпиталя в «Ленэкспо», в которых можно будет разместить больше 1 тысячи пациентов.

- Всего с начала пандемии в Санкт-Петербурге врачи диагностировали COVID-19 у 107 464 человек. Умерли от инфекции 5 138 горожан (+85 за сутки), а выздоровели 61 885 (+1 769), - передает Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Последние данные по коронавирусу в Санкт-Петербурге. Фото: "Яндекс"

Петербургский врач, заболевший коронавирусом, пришел в недоумение из-за разных результатов теста на инфекцию. Терапевт Филипп Кузьменко решил провести эксперимент и потратил на анализы около 30 тысяч рублей. Он сдал четыре теста, и они показали разный итог. Медик рассказал «Комсомолке», что система тестирования на COVID-19 его не впечатлила, и она, мягко говоря, не очень надежна.

Смольный озвучил, сколько именно медработников борются с коронавирусом в Санкт-Петербурге. В «скорых» таковых 1 213 врачей и 3 030 специалистов среднего и младшего персонала. В поликлиниках больным помогают 9 538 сотрудников, из которых 5 370 являются врачами. В стационарах же число медработников внушительнее – их около 15 тысяч. Из них 5 528 врачей и 5 843 человека из среднего медперсонала. Помогают медикам и студенты-волонтеры.

К счастью, фонд плазмы с антителами в Санкт-Петербурге собрал все группы крови и имеет неплохой запас, который постоянно востребован для больных инфекцией в тяжелой форме.

Добавим, что в городе увеличилось число школьных классов, закрытых на карантин по коронавирусу или ОРВИ – до 96. Но это всего лишь 0,48 % от общего количества классов в городе. В комитете по образованию опровергают все слухи о дистанционке.

Что касается Ленинградской области, то там общее число зараженных за время пандемии составляет уже 15 908 человек, из них у 206 инфекцию выявили за минувший день. Полностью выздоровели 10 336 (+268), а умерли 131.