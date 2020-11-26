Петербургских школьников будут учить цифровым технологиям

В Петербурге знакомство с цифровыми технологиями начинается еще в школах. Фото: Сергей Федченко.

Инженерный и промышленный дизайн, прототипирование, электроника, робототехника, интернет вещей и мультимедиа-коммуникации. Без этих терминов сегодня не обходится ни одно современное производство. А значит эти технологии должен изучать каждый, кто считает себя «технарем». Впрочем, новые знания будут полезны каждому, ведь цифровые технологии уже проникли во все сферы нашей жизни.

В Петербурге знакомство с цифровыми технологиями начинается еще в школах. В некоторых к обучению подходят очень серьезно. К примеру, в школе №428 в ЖК «Юнтолово» недавно открылся «Техноспейс» - новый центр обучения школьников технологиям цифрового производства. Здесь школьники с 4 по 11 класс будут изучать основы инженерного и промышленного дизайна, прототипирование, мобильную робототехнику, электронику и другие цифровые дисциплины. Лекции и практические занятия ведут специалисты в области инженерии и робототехники, а также ведущие архитекторы. Открыл новый центр благотворительный Фонд Олега Дерипаска «Вольное дело».

- Основная задача «Техноспейса» – познакомить детей с профессиями будущего, обучить их технологическим специальностям на начальном, базовом и углубленном уровнях и помочь определиться с выбором профессии в области инженерии, - говорят представители Фонда «Вольное дело».

«Техноспейс» оборудован современными компьютерами, 3D-принтерами, сканерами, фотоаппаратами, конструкторскими и слесарно-монтажными наборами и другой техникой. Ученики «Техноспейса» изучают теорию и тут же практический опыт в разных областях научно-технического творчества. Также ребята смогут участвовать в профильных соревнованиях и конференциях и учиться защищать свои проекты перед аудиторией.

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«Техноспейсы» учат побеждать

Первый «Техноспейс» был открыт в июне прошлого года в городе Усть-Лабинск Краснодарского края – на родине основателя Фонда Олега Дерипаска. Ученики этого Техноспейса стали победителями и призерами технологических конкурсов и фестивалей. В 2020 году 13-летний Роман Алтухов занял первое место во всероссийском фестивале «Робофест» (соревнование «Инженерный проект», направление «Агропромышленный комплекс»). Фонд планирует создание сети таких учебных центров по всей России. Следующий «Техноспейс» откроется в Нижнем Новгороде.