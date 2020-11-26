Более 1 тыс. ресторанов и кафе могут закрыться в Санкт-Петербурге до конца года

Пока бизнес худо-бедно справляется. Но массовые закрытия, по словам экспертов, еще впереди. Фото: Артем КИЛЬКИН

Эпидемия коронавируса все сильнее и сильнее бьет по петербургскому бизнесу. И в первую очередь – по кафе и ресторанам. Сокращение рабочего дня, потенциально «голодный» Новый год – неудивительно, что эксперты отрасли дают безрадостный прогноз: массовых закрытий, судя по всему, избежать не удастся.

ПОСТРАДАЛИ САМЫЕ АКТИВНЫЕ

Так, по словам руководителя направления торговой недвижимости группы компаний «БестЪ» Станислава Ступникова, рынок общепита в Санкт-Петербурге уже просел на 7%. В абсолютных цифрах это означает, что из 5 200 заведений 480 за время эпидемии закрылись навсегда. Еще более 400 находятся «в спящем режиме» - и сколько из них откроется после того, как снимут «коронавирусные» ограничения, неизвестно.

- Согласно нашей статистике, за девять месяцев 2020 года оборот отрасли составил порядка 48 миллиардов рублей, - отмечает Ступников. – Это на 28 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В Москве, кстати, падение оказалось меньше – всего 18 %.

В отношении тех, кто не соблюдает закон, проводятся карательные рейды. Мера эта вынужденная: на одной чаше весов доход, на другой - здоровье и жизнь петербуржцев. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сильнее всего, по словам эксперта, «ковид» ударил по бюджетным заведениям: столовым и стрит-фуду. Досталось и узкоспециализированным ресторанам – например, с вегетарианской кухней. «Крупные» игроки рынка чувствуют себя сравнительно неплохо - хотя и их последствия эпидемии, конечно, не обошла стороной.

- Обидно, что как раз-таки бюджетные сегмент у нас в городе развивался динамичнее всего, давал самое большое количество открытий, - констатирует Ступников.

ЗАКРЫТИЙ МНОГО, ОТКРЫТИЙ МАЛО

Между тем специалист по коммерческой недвижимости Владислав Фадеев отмечает, что делать какие-либо далекоидущие прогнозы пока рано.

Сами рестораторы очень большие надежды возлагали на Новый год. Но новые ограничения разрушили и их. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Да, действительно, если мы посмотрим, например, на десять наших основных торговых коридоров - десять центральных улиц, где сконцентрировано больше всего объектов общепита – мы увидим, что количество закрытий выросло, - констатирует эксперт. – Но выросло не сказать чтобы очень существенно – примерно на 15 %, если сравнивать с прошлым годом. Всего на этих улицах около 580 заведений общепита, а с начала года было закрыто около 100 заведений. Поэтому можно сказать, что первую волну коронавируса отрасль пережила с меньшими потерями, чем могла бы. Другое дело, что меньше стало открытий – примерно на 40 %.

Однако, продолжает Фадеев, это еще не конец – не конец года и, соответственно, не конец «падения». Сейчас эксперты с тревогой смотрят на четвертый квартал 2020-го – первый квартал 2021-го. Именно в этом периоде количество закрытий будет превышать показатели предыдущих лет – причем сколько именно их будет, спрогнозировать пока невозможно.

- К тому же, надо понимать, что все эти прогнозы мы делаем с учетом того, что городские власти не введут новый тотальный локдаун, какой был весной, - отмечает специалист. – Что будет в этом случае, никто не знает. Не хотелось бы, конечно, рисовать какие-то апокалиптические картины, но ситуация может измениться в худшую сторону.

На улице Рубинштейна прогнозируют закрытие 30 % ресторанов и баров - из числа тех, кто работает легально и подчиняется всем ограничениям. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

МНЕНИЕ

Леонид Гарбар, президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада:

- На мой взгляд, закрытий может быть еще и больше. Пожалуй, в районе 1 500 – 2 000 заведений. Потому что многие сейчас находятся в «колеблющемся состоянии» - в конце года они подсчитают убытки, посмотрят, сколько удалось заработать, и тогда уже будут решать, стоит все это вообще продолжать или нет. Плюс могу пересмотреть свою стратегию развития и избавиться от каких-то тянущих вниз проектов крупные сетевики.

Вообще у нас ситуация все эти месяцы очень сильно колебалась. В августе был какой-то моральный подъем, потому что нам здорово помогла Москва – когда закрылись внешние границы, и стало невозможно путешествовать по Европе, эту самую Европу многие поехали искать в Санкт-Петербурге. Но уже в сентябре все начало падать и падает до сих пор. Мы надеялись на Новый год – в некоторых кафе и ресторанах новогодняя выручка может составлять до 30 % от среднемесячной – но теперь и эта надежда рухнула. Остается надеяться только на следующий туристический сезон, который должен начаться аж в мае. Но если и с ним возникнут какие-то сложности – вот тогда уже точно рухнет все.